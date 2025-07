Olvidar las caras de las personas: la enfermedad poco conocida que le da significado a esta condición

Prosopagnosia el trastorno que hace olvidar la cara de las personas (2).jpg Para las personas con prosopagnosia, o ceguera facial, recordar caras conocidas o incluso diferenciar entre los rostros que tienen delante puede ser una tarea imposible.

Es un trastorno neurológico poco común pero real, que impide a las personas reconocer rostros, incluso los de sus familiares más cercanos. Según un estudio publicado en 2023 en la revista Cortex, afecta a entre el 1 y el 5% de los adultos y puede afectar su vida social, emocional y laboral.

Esta confusión no tiene relación con problemas visuales ni de memoria general. Una persona con prosopagnosia puede ver claramente y recordar datos, pero no logra identificar un rostro, aunque lo haya visto cientos de veces. En los casos más severos, los afectados no pueden reconocer ni su propio rostro en una fotografía o en un espejo.

A raíz de ello, existen dos tipos principales:

Prosopagnosia adquirida: ocurre después de una lesión cerebral, como un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular o una enfermedad neurológica.

Incluso Brad Pitt padece este trastorno que afecta a algunas personas sin que lo noten.

En otra investigación publicada en la revista Brain Sciences, los investigadores examinaron 63 estudios en los que se comparaba la estructura y la actividad cerebral de personas con prosopagnosia del desarrollo y de personas que no la padecían.

En el caso de que sea congénito, descubrieron que estas personas tienen alterada la conectividad funcional y anatómica entre el área fusiforme de las caras (parte del sistema visual humano) y otras regiones del cerebro especializado en el reconocimiento facial.

¿Cuáles son los síntomas?

Dificultad para reconocer rostros familiares, incluso de amigos cercanos o familiares.

Problemas para seguir películas o series, ya que no pueden distinguir a los personajes.

Dependencia de señales alternativas como la voz, la ropa, el peinado o la forma de caminar.

Aislamiento social, ansiedad o incomodidad en situaciones sociales.

Actualmente, la prosopagnosia no tiene cura ni un tratamiento médico específico, pero muchas personas van aprendiendo estrategias para poder adaptarse al entorno sin que esto les sea un problema.