Acertijo visual: solo las personas con vista de halcón podrán encontrar el error en la imagen

Para resolver el acertijo visual, las personas deben concentrarse en cada rincón de la imagen, más allá de la niña y el perro. Un dato clave: el animal escondido no tiene la capacidad de trepar.

Respuesta de este acertijo visual

Si aún no lograste resolver este acertijo visual, no te preocupes. Está diseñado para poner a prueba incluso a las personas más detallistas. La solución está en una tortuga que aparece en una rama, algo imposible en la realidad, ya que este animal no puede trepar árboles.

