Nuevo descubrimiento revela cómo una familia intentó sobrevivir en Pompeya

Los hallazgos arqueológicos muestran que las víctimas intentaron protegerse empujando una cama de madera contra la puerta de una habitación pequeña. Esperaban que esta barricada improvisada impidiera la entrada del material volcánico.

Gabriel Zuchtriegel, director del parque y coautor de un nuevo estudio publicado en la revista Scavi di Pompei, explicó que cuando comenzó la erupción, muchos residentes "no tenían idea de lo que estaba pasando. Muchos pensaron que había llegado el fin del mundo". Este trágico evento en Italia definió el destino de la ciudad.

Cuando la barricada falló, las evidencias sugieren que los cuatro individuos retiraron la cama e intentaron escapar. Lamentablemente, solo llegaron hasta el triclinio o comedor de la casa, donde fueron alcanzados por los materiales de la erupción del volcán que devastó la región.

