Ni elegancia ni frío: la "infeliz" razón por la que las azafatas llevan siempre un pañuelo atado al cuello

Cada vez que viajamos en avión detectamos diversas particularidades que tienen tanto la nave como los trabajadores que allí se desempeñan. El uniforme de la tripulación de cabina es la marca registrada de cada aerolínea, pero hay un detalle que se repite en casi todas las compañías del mundo: el pañuelo en el cuello de las azafatas. Aunque para la mayoría de los pasajeros se trata de una simple cuestión estética o de elegancia (mientras que los hombres suelen llevar corbata), la realidad es muy distinta.
Así lo reveló la tiktoker argentina Barbiebac La Azafata, quien trabaja en la empresa Level luciendo un accesorio en tonos verde y azul. A través de un video, la mujer fue contundente sobre la obligatoriedad de esta prenda: "La respuesta es más dark de lo que crees. Las azafatas no usan el pañuelo por elegancia, tampoco para protegerse del frío del avión".
Azafatas y pañuelo, un aliado clave en caso de emergencia
Según explica la tripulante argentina, las razones detrás de este complemento combinan la identidad de la empresa con la seguridad a bordo. Por un lado, la prenda cumple una función de imagen corporativa, ya que sirve para "decorar el uniforme" y "identificar de qué aerolínea es", aportando a la estética distintiva del personal.
Sin embargo, el motivo central por el que su uso es estrictamente obligatorio responde a una cuestión operativa vital. El pañuelo resulta indispensable "para que los pasajeros reconozcan a la azafata en una emergencia y puedan seguir sus indicaciones; por eso deben usar el uniforme completo, así no se confunden con los demás pasajeros".
De este modo, ese colorido retazo de tela atado al cuello deja de ser un mero adorno para transformarse en una herramienta esencial de identificación visual en los momentos de mayor tensión en el aire.
En pocas palabras
- Razón del pañuelo: obligatorio para identificar a las azafatas en emergencias, no por elegancia o frío.
- Función doble: combina imagen corporativa y seguridad a bordo para reconocimiento instantáneo.
- Identificación en crisis: asegura que pasajeros distingan a la tripulación en momentos críticos.