Ni elegancia ni frío: la "infeliz" razón por la que las azafatas llevan siempre un pañuelo atado al cuello

Así lo reveló la tiktoker argentina Barbiebac La Azafata, quien trabaja en la empresa Level luciendo un accesorio en tonos verde y azul. A través de un video, la mujer fue contundente sobre la obligatoriedad de esta prenda: "La respuesta es más dark de lo que crees. Las azafatas no usan el pañuelo por elegancia, tampoco para protegerse del frío del avión".

Azafatas y pañuelo, un aliado clave en caso de emergencia

Según explica la tripulante argentina, las razones detrás de este complemento combinan la identidad de la empresa con la seguridad a bordo. Por un lado, la prenda cumple una función de imagen corporativa, ya que sirve para "decorar el uniforme" y "identificar de qué aerolínea es", aportando a la estética distintiva del personal.