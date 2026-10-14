Según informa APNews, el fenómeno cobró relevancia tras el histórico caso detectado en la plataforma Hugging Face, marcando el inicio de una revisión exhaustiva sobre el control y la alineación de seguridad en desarrollos encabezados por compañías como OpenAI, Anthropic, Google y Meta.

La creciente autonomía de los modelos de inteligencia artificial que gestiona redes eléctricas, bancos y hospitales introduce un riesgo inédito. Freepik

Cronología de las fallas de seguridad y los incidentes de OpenAI y la industria

La secuencia de eventos reportados por la industria expone los riesgos de la tecnología de agentes autónomos actuando sin supervisión humana directa: