Monto de la AUH en noviembre 2026: de cuánto es la asignación de ANSES con el aumento confirmado

Este porcentaje surge de tomar como referencia la inflación de septiembre registrada por el INDEC (1,9%) y aplicarle el cálculo técnico de dos decimales, lo que arroja la cifra final exacta para reajustar los ingresos que llegan a más de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

En números: de cuánto es la AUH en noviembre de 2026

Como es habitual, la ANSES liquida mensualmente el 80% del valor total de la prestación de manera directa, mientras que el 20% restante queda resguardado a la espera de la acreditación de los controles de salud y educación.