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Monto de la AUH en noviembre 2026: de cuánto es la asignación de ANSES con el aumento confirmado

El organismo previsional aplicará una suba automática del 1,93% para el penúltimo mes del año tras darse a conocer la inflación

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Monto de la AUH en noviembre 2026: de cuánto es la asignación de ANSES con el aumento confirmado

Monto de la AUH en noviembre 2026: de cuánto es la asignación de ANSES con el aumento confirmado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de haberes para las más de 2,5 millones de familias que perciben la Asignación Universal por Hijo ( AUH) y la Asignación por Embarazo ( AUE). Para los cobros de noviembre de 2026, el aumento fijado por la fórmula de movilidad es del 1,93%.

Este porcentaje surge de tomar como referencia la inflación de septiembre registrada por el INDEC (1,9%) y aplicarle el cálculo técnico de dos decimales, lo que arroja la cifra final exacta para reajustar los ingresos que llegan a más de 4,3 millones de niños y adolescentes en todo el país.

En números: de cuánto es la AUH en noviembre de 2026

Como es habitual, la ANSES liquida mensualmente el 80% del valor total de la prestación de manera directa, mientras que el 20% restante queda resguardado a la espera de la acreditación de los controles de salud y educación.

Con el incremento del 1,93% ya aplicado, los importes netos de bolsillo que se depositarán entre la segunda y la tercera semana de noviembre quedan definidos de la siguiente manera:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $127.684,68
  • Asignación por Embarazo (AUE): $127.684,68
  • AUH por Hijo con Discapacidad$415.759,20

Chau al trámite en papel: cómo funciona el nuevo sistema para cobrar el 20%

Hasta hace poco, la única forma de recuperar el dinero retenido anualmente era completando el formulario físico de la Libreta AUH y llevándolo a sellar a hospitales y escuelas. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano anunció un cambio operativo fundamental para simplificar las gestiones.

Para los titulares que tengan a cargo menores de entre 5 y 17 años, la certificación de la condicionalidad (asistencia escolar y calendario sanitario) pasará a ser automática. El mecanismo funcionará bajo las siguientes claves:

  • Cruce de información oficial: el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación le enviarán los registros de los menores directamente a la base de datos de la ANSES mediante un sistema de intercambio digital seguro.
  • Fin de la presencialidad: los beneficiarios quedan eximidos de presentar el formulario de papel firmado en las oficinas del organismo, eliminando las demoras y trabas burocráticas.
  • Transparencia y rapidez: el Gobierno busca agilizar los tiempos de pago del 20% acumulado, garantizando que la información provenga de fuentes oficiales, lo que reduce drásticamente el margen de error humano o fraude que implicaba la antigua carga manual.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: La asignación AUH y AUE tendrá un aumento del 1,93% en noviembre de 2026.
  • Nuevos montos: La AUH y AUE serán de $127.684,68; la AUH por hijo con discapacidad ascenderá a $415.759,20.
  • Simplificación de trámites: Se elimina la presentación del formulario de papel para certificar condicionalidad de los menores.
Resumen generado por Thinkindot AI

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