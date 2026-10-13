Maltrato infantil: este año en Mendoza la mitad de las medidas de urgencia se aplicaron por violencia física

De enero a septiembre de este año, el maltrato infantil en Mendoza se da en la mitad de los casos a través de la violencia física.

Durante la entrevista en el programa "Mañana es mejor", conducido por Julián Imazio, la subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la provincia, Verónica Álvarez Ocampos, precisó que en el período comprendido entre enero y septiembre de este año los Equipos Técnicos Interdisciplinarios (ETI) debieron adoptar medidas de protección urgente en un 51% de los casos debido al maltrato físico.

En tanto, un 13% correspondió a situaciones de violencia sexual, mientras que el porcentaje restante estuvo vinculado a cuadros de negligencia grave dentro del entorno familiar.

Alerta y asistencia ante urgencias de maltrato infantil

En Mendoza se dan escenarios de vulneración de derechos similares a los que relató Valentín Yankelevich, uno de los 3 hijos de Romina Yan, quien es piloto de automovilismo y en la nota recordó que su abuelo Gustavo Yankelevich, el colegio y la intervención judicial oportuna fueron claves para salir de ese "infierno".

Nuestra provincia cuenta con una red interconectada que abarca distintos canales de denuncia y atención inmediata. Está la Línea 102, que es un servicio telefónico gratuito, anónimo y disponible los 365 días del año. Funciona como canal de recepción de alertas no solo para adultos o instituciones sino también para que los propios niños y adolescentes puedan comunicarse y manifestar situaciones de maltrato.

También está disponible la Guardia Provincial de Urgencia (24/7). Se trata de un medio de contacto que dispone de un número de teléfono durante el día (guardia diurna de 8 a 18, al 2615592696), otro durante la noche (guardia nocturna de 18 a 4, al 2612066735) y un número de guardia de profesionales que es el 2615595705.

Mendoza cuenta con la Línea 102 y guardias especializadas para la protección de niños y adolescentes ante urgencias de violencia familiar.

Este servicio es atendido por profesionales de la psicología y equipos técnicos para intervenir de manera directa en el domicilio ante situaciones críticas de violencia familiar.

Asimismo, la Línea 911 toma denuncias de vecinos o integrantes de la comunidad en casos de peligro inminente o agresiones físicas en curso, con derivación directa a la policía e interconexión con el sistema de protección a menores de edad.

Internación preventiva en casos graves de violencia familiar

Por su parte, la responsable del Programa Provincial de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y Adolescencia (PPMI), Rosario Chahla, explicó la dinámica de intervención médica y legal cuando se detecta a un menor víctima de violencia.

"Cuando detectamos situaciones de urgencia o indicadores específicos de violencia en el centro de vida del niño, el protocolo contempla la evaluación e internación preventiva en el sistema hospitalario para resguardar su integridad mientras el equipo especializado del PPMI y el ETI evalúan el contexto y definen las medidas de protección necesarias", detalló a Radio Nihuil la psicóloga.

Y remarcó que actualmente Mendoza cuenta con equipos especializados del PPMI de segundo nivel en 16 hospitales provinciales, entre los que se destacan el Hospital Humberto Notti, el Hospital Diego Paroissien, el Hospital Ramón Carrillo y el Hospital Dr. Luis Chrabalowski de Uspallata.

A su vez, la red de atención primaria en centros de salud periféricos y el ámbito escolar está capacitada para activar los protocolos de traslado y derivación urgente ante un caso de maltrato infantil.

Cris Morena y Gustavo Yankelevich junto a sus nietos Franco, Azul y Valentín, hijos de Romina Yan. Foto: Instagram

Ambas funcionarias enfatizaron la importancia de la corresponsabilidad comunitaria, instando a docentes, vecinos y familiares a utilizar las vías de comunicación anónimas para alertar de forma temprana y cumplir con el rol fundamental de escuchar a los niños, evitando así que permanezcan en entornos de riesgo.

A 16 años de su muerte, el hijo de Romina Yan rompió el silencio

Debido a su crudo y desgarrador testimonio durante una entrevista periodistica, Valentín Yan (23) acaparó la atención mediática y la agenda pública al revelar por primera vez que tanto él como su hermano Franco sufrieron violencia física y psicológica sistemática por parte de su padre, Darío Giordano, tras el fallecimiento de Romina Yan ocurrida de forma repentina el 28 de septiembre de 2010.

Valentín describió la convivencia en su hogar de la infancia como "un infierno", detallando situaciones de encierro, privación de comida y agresiones físicas constantes. Expresó que no considera a Giordano como su padre -de ahí que a través de la Justicia se cambió el apellido- y que las horas escolares eran su único refugio.

Destacó que su abuelo materno Gustavo Yankelevich "me salvó la vida", ya que al notar anomalías en el comportamiento de sus nietos, su abuelo comenzó a almorzar con ellos a solas, dándoles el espacio para confesar lo que vivían.

Cris Morena, la primera en advertir el maltrato infantil

Tras un complejo y prolongado proceso judicial que se extendió por más de 3 años, el productor y padre de Romina Yan obtuvo la tenencia legal definitiva de los menores.

Y fue su abuela, Cris Morena, un pilar fundamental en la contención de Valentín y sus hermanos al ser la primera en notas situaciones extrañas en el accionar de los chicos, por entonces de 10, 13 y 15 años de edad.

Ante la masiva repercusión, Darío Giordano envió un descargo a los medios rechazando las acusaciones de violencia y argumentando que la Justicia lo dictaminó sobreseído en 2018 (en una causa que prescribió).

Romina Yan y Darío Giordano se casaron en 1998. Tras la muerte de la actriz en 2010, él rehizo su vida afrontando denuncias de maltrato por parte de 2 de sus 3 hijos. Foto: Gentileza A24

No obstante, pidió disculpas a sus hijos por "no haber estado a la altura" de lo que necesitaban durante el duelo por la muerte de su madre.

De los 3, sólo Azul, hija menor de la familia que hoy tiene 20 años y vive en Estados Unidos, conserva el apellido paterno.