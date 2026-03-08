Los personajes de la Vendimia 2026 que dejaron su sello en una noche que se hizo esperar

Embed - Los mendocinos disfrutan la Fiesta de la Vendimia

Desde Chivilcoy a la Vendimia 2026

Ni la altura, ni los incontables escalones pararon a esta turista que llegó con bastón al Teatro Frank Romero Day para disfrutar de esta fiesta, única en el mundo.

Embed - Turistas del norte de Buenos Aires disfrutan la Vendimia

Las amigas que toda Reina de la Vendimia debería tener

Osadas, audaces y con mucha picardía para lograr un voto más. Así son Sofía Cataldo, Camila Páez, Bábara Cabalín y Valentina Santos. Antes de la Fiesta de la Vendimia, se pararon en los últimos escalones de uno de los sectores de ingreso del Teatro Griego y prometían al público que ya faltaba poco para llegar. Esa promesa parecía un alivio para los espectadores, máxime teniendo en cuenta que había un poquito de barro que dificultaba el acceso y ya se sentía el fresquito de los cerros.

Embed - Miles de mendocinos y turistas ingresan a la Fiesta de la Vendimia 2026

Son las amigas de Agustina Giacomelli, la Reina de Tunuyán.

El detrás de la Fiesta, los voluntarios de la Cruz Roja

Mientras miles de personas disfrutaban del espectáculo, que tanta expectativa generó este año con un temporal de lluvia y granizo, un grupo de personas se mantenían atentos, ante cualquier inconveniente que afectara al bienestar o a la salud de los espectadores.

Son los voluntarios de la Cruz Roja, con un puesto para hacer un control médico rápido. Además otros caminaron por las escalinatas atentos ante cualquier eventualidad.

Vendimia 2026 - Cruz Roja Un equipo al pie del cañón para cuidar a los espectadores de la Vendimia 2026.

En sus 90 años, la Vendimia 2026 dejó postales inolvidables de una noche que cobijó a miles de personas, en una tradición renovada, hoy con la última tecnología y hasta hubo uno que otro que se llevó un drone.