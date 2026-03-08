Inicio Sociedad Vendimia 2026
Los personajes de la Vendimia 2026 que dejaron su sello en una noche que se hizo esperar

Fanáticos de la Vendimia, turistas, amigos y familiares de las Reinas, las postales de quienes se destacaron entre miles de personas

Melisa Stopansky
Melisa Stopansky
Hubo espectadores que llegaron un una marca distintiva y se destacaron este domingo en la Vendimia 2026.

La Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 en su primera noche dejó muchas historias para contar. La de los fanáticos de la Vendimia, la de los turistas que planificaron su viaje desde muy lejos, o dentro de la Argentina y que por fin pudieron llegar este domingo al Teatro Frank Romero Day luego de la suspensión del sábado por el temporal.

Vendimia 2026 - publico 00
Una galera muy particular. Así alentaban este domingo a la reina de Guaymallén en el Teatro Frank Romero Day.

También, la de los adultos mayores que hasta con un bastón y con alguna dificultad se le animaron a las escaleras para llegar a un sector del mágico Teatro Griego.

Vendimia 2026 - ingreso
Miles de personas apurando el paso para ubicarse con tiempo entre las escalinatas del Teatro Frank Romero Day.

Una pareja que se destacó, en medio de la multitud, fueron dos maipucinos que se vistieron para la ocasión como cada Fiesta de la Vendimia, con poncho y pañuelo en el cuello, dos símbolos de la cultura gauchesca y tradicional.

Desde Chivilcoy a la Vendimia 2026

Ni la altura, ni los incontables escalones pararon a esta turista que llegó con bastón al Teatro Frank Romero Day para disfrutar de esta fiesta, única en el mundo.

Las amigas que toda Reina de la Vendimia debería tener

Osadas, audaces y con mucha picardía para lograr un voto más. Así son Sofía Cataldo, Camila Páez, Bábara Cabalín y Valentina Santos. Antes de la Fiesta de la Vendimia, se pararon en los últimos escalones de uno de los sectores de ingreso del Teatro Griego y prometían al público que ya faltaba poco para llegar. Esa promesa parecía un alivio para los espectadores, máxime teniendo en cuenta que había un poquito de barro que dificultaba el acceso y ya se sentía el fresquito de los cerros.

Son las amigas de Agustina Giacomelli, la Reina de Tunuyán.

El detrás de la Fiesta, los voluntarios de la Cruz Roja

Mientras miles de personas disfrutaban del espectáculo, que tanta expectativa generó este año con un temporal de lluvia y granizo, un grupo de personas se mantenían atentos, ante cualquier inconveniente que afectara al bienestar o a la salud de los espectadores.

Son los voluntarios de la Cruz Roja, con un puesto para hacer un control médico rápido. Además otros caminaron por las escalinatas atentos ante cualquier eventualidad.

Vendimia 2026 - Cruz Roja
Un equipo al pie del cañón para cuidar a los espectadores de la Vendimia 2026.

En sus 90 años, la Vendimia 2026 dejó postales inolvidables de una noche que cobijó a miles de personas, en una tradición renovada, hoy con la última tecnología y hasta hubo uno que otro que se llevó un drone.

