"Los Hermanos": de un palo de amasar heredado a su propio emprendimiento en Guaymallén

Un pequeño local, un gran paso y un emprendimiento

Durante años vendieron desde casa, repartieron a pie, usaron las redes para ofrecer sus productos. Pero en febrero de este año, con un pago retroactivo de ANSES, decidieron dar un paso más: acondicionaron un pequeño local en su propia vivienda. No es grande ni lujoso, pero es suyo. “Vamos un paso a la vez”, advierte Camila.

Camila Fazekas, emprendedora. Manos en la masa.jpg Con las manos en la masa. Camila y sus hijos salieron adelante. Gentileza

Y así nació formalmente “Los Hermanos”, el nombre que eligieron desde el comienzo cuando aún eran muy chicos y vendían para ahorrar, para aprender, para ayudar.

La vitrina donde exponen los productos también tiene historia: es una panera que rescataron de la calle, limpiaron y repararon con amor. “Acá no se tira nada, todo se transforma”, asegura la mamá, que dice estar orgullosa de sus hijos.

Una red de afecto... todo sea para sumar

La historia de esta familia está atravesada por la solidaridad. Sus clientes no solo les compran, también los acompañan. Una mujer, al enterarse de que Pablo no tenía buena sartén, le regaló una. Camila cuenta que muchas veces, lo que no venden lo donan a merenderos. “Si algo nos sobra, es ganas de ayudar”, dice.

Panadería de camila Fazekas emprendedora.jpg La panadería que lograron instalar en su casa del barrio Alicia, en Godoy Cruz. Gentileza

Y los chicos aprendieron de ese ejemplo. De pequeños, acompañaban a su mamá a servir en comedores y a repartir comida a personas en situación de calle. “Entendieron desde chicos lo que cuesta todo, y valoran cada paso”, explica.

Pablo, el emprendedor del barrio

Pablo cumplirá 16 años el próximo 18 de julio, cursa la secundaria y juega al fútbol. Entre materias y entrenamientos, se hace tiempo para producir y vender panqueques. Su mamá maneja las redes para protegerlo, pero es él quien organiza los pedidos y se ocupa de cumplir. “A veces me dice: ‘Mamá, publicá los panqueques’, y ahí lo ayudo. Siempre con cuidado, porque es menor y no quiero que ningún adulto extraño se comunique directamente con él”, relata Camila.

Panqueques de pablo Farina, emprendedor.jpg Panqueques listo para distribuir. Elaborados por Pablo, hijo de Camila. Gentileza

La receta ya la sabe de memoria. Panqueques para canelones o con dulce de leche. Y lo que no sale perfecto, no se vende. Esa es su regla. “Mi mamá me enseñó que todo se hace con responsabilidad, y yo quiero que los panqueques salgan bien”, dice Pablo.

Aunque dice que cocinar le gusta pero no le “vuelve loco”, sabe que este emprendimiento lo hace libre: no depende de nadie para sus gastos y puede soñar. Tal vez fútbol, tal vez otra cosa. Pero mientras tanto, trabaja.

Una madre, tres hijos y muchas ganas de progresar

Camila tiene 32 años y una historia de esfuerzo que la atraviesa. Dice que no sabe cuál es su sueño. “Solo quiero que mis hijos cumplan los suyos. Si ellos están bien, yo estoy bien”.

Estantería de la familia Fazeka emprendedora.jpg La estantería la encontraron en la calle. Y le dan un uso ideal para exponer la mercadería. Gentileza

No todos los días hay ventas. Hay días de caminatas largas, de clientes que no llegan, de ingredientes que aumentan. Pero también hay días en que Pablo llega contento porque vendió bien, o cuando Sol se pone el delantal sin que nadie se lo pida. Esos días pesan más.

Panqueques Los Hermanos, emprendimiento.jpg Un emprendimiento que crece y se consolida: "Los Hermanos". Gentileza

Y así sigue esta historia elaborada con harina, esfuerzo y amor. Una historia que empezó con un palo de amasar heredado y que hoy, paso a paso, sigue creciendo desde el corazón del barrio.

Contacto para pedidos: 2612 73-8341

Facebook: Cami Panificados