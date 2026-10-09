Los expertos coinciden: el termo eléctrico, la plancha o el aire acondicionado aumentan el consumo

Es por eso que algunos de los equipos habituales del hogar pueden incrementar de manera notable el gasto eléctrico y son: el termo eléctrico, la plancha y el aire acondicionado. Por un lado, el termo eléctrico gasta mucha energía porque está calentando agua durante gran parte del día y es uno de los grandes responsables del consumo eléctrico.

Algo parecido ocurre con la plancha, ya que necesita alcanzar temperaturas elevadas rápidamente y para conseguirlo demanda una potencia considerable. Además, cuando se utiliza con frecuencia, su consumo termina notándose en la factura.

Hay algunos aparatos eléctricos que gastan menos que otros.

Por último, ahora que llega el verano, el aire acondicionado puede ser letal para la factura. Sobre todo en hogares donde permanece funcionando buena parte del día. Sin embargo, no sucede lo mismo con el ventilador porque también puede permanecer funcionando durante varias horas, pero su demanda eléctrica suele ser mucho menor que la del aire acondicionado.

Otros dispositivos generan una percepción equivocada sobre el gasto energético