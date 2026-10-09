Habitualmente en casa usamos aparatos que necesitan de electricidad para funcionar y aunque su uso es inevitable, hacer un mal uso de ellos puede hacer que la factura de luz sea impagable. Por eso, un experto reveló cuáles son los 3 electrodomésticos que hay que usar y desenchufar.
Los expertos coinciden: el termo eléctrico, la plancha o el aire acondicionado aumentan el consumo
El gasto eléctrico en una casa depende mucho de los hábitos y los aparatos que se estén usando, aunque hay algunos que tienen un impacto mayor
No todos los aparatos que tenemos enchufados en casa tienen el mismo impacto. El termo eléctrico, la plancha y el aire acondicionado figuran entre los equipos cuyo uso puede elevar considerablemente el consumo: ¿por qué?
Los 3 electrodomésticos que aumentan el consumo
Cierto es que la potencia de un electrodoméstico es importante, pero no es lo único que determina cuánto sale utilizarlo, ya que también importan el tiempo de funcionamiento, la frecuencia de uso y la eficiencia del aparato.
Es por eso que algunos de los equipos habituales del hogar pueden incrementar de manera notable el gasto eléctrico y son: el termo eléctrico, la plancha y el aire acondicionado. Por un lado, el termo eléctrico gasta mucha energía porque está calentando agua durante gran parte del día y es uno de los grandes responsables del consumo eléctrico.
Algo parecido ocurre con la plancha, ya que necesita alcanzar temperaturas elevadas rápidamente y para conseguirlo demanda una potencia considerable. Además, cuando se utiliza con frecuencia, su consumo termina notándose en la factura.
Por último, ahora que llega el verano, el aire acondicionado puede ser letal para la factura. Sobre todo en hogares donde permanece funcionando buena parte del día. Sin embargo, no sucede lo mismo con el ventilador porque también puede permanecer funcionando durante varias horas, pero su demanda eléctrica suele ser mucho menor que la del aire acondicionado.
Otros dispositivos generan una percepción equivocada sobre el gasto energético
- El microondas puede necesitar bastante potencia mientras calienta los alimentos, pero el consumo es reducido.
- El router WiFi, que habitualmente permanece conectado las 24 horas, tiene un gasto menor.
- El cargador del teléfono móvil, la cafetera o el ventilador gastan relativamente poco.
En pocas palabras
- Aparatos de alto consumo: el termo eléctrico, la plancha y el aire acondicionado son los electrodomésticos que más aumentan la factura de luz.
- Uso y eficiencia: la potencia, el tiempo de funcionamiento, la frecuencia y la eficiencia del aparato influyen en el gasto eléctrico.
- Consumo engañoso: dispositivos como el microondas o el router WiFi, aunque permanecen conectados, tienen un gasto energético menor.