Los comercios del centro decidieron cómo trabajar durante el feriado del 9 de julio

comercios del centro, venta en el centro de Mendoza, compras en el microcentro pronóstico del tiempo, invierno (13).jpeg Algunos comercios funcionarán con normalidad durante el feriado por el día de la Independencia. Imagen ilustrativa. Foto: Martín Pravata / Diario Uno

La Cecitys confirmó que "el 40% de los comercios de la Ciudad de Mendoza abrirá durante el feriado del miércoles 9 de Julio, mientras que el 60% restante tendrá los locales cerrados y le dará franco a sus empleados".

De los comercios que abrirán solo una porción de ellos harán horario normal y el resto funcionará en horario de mañana. En cambio, los shoppings de la provincia trabajarán como es habitual.

¿Por qué abren menos comercios que en otros feriados?

La Cecitys hizo el relevamiento de los comercios del centro mendocino que atenderán al público este miércoles feriado. Y su presidente, Adrián Alín, compartió la sorpresa ante la poca cantidad de negocios que abrirán sus puertas, en relación a cómo se venía dando la atención en los últimos feriados del año.

Más aún teniendo en cuenta que este 9 de julio, Día de la Independencia, cae en mitad de semana y en medio de las vacaciones de invierno.

"Sí, es verdad, me llamó la atención pero hay algunos grandes negocios que no abren y quizás eso impulsó a otros más chicos a cerrar también", justificó Alín y reconoció que "hay mucho desánimo en el sector" en referencia a que las ventas no repuntan, los costos de abrir un local siguen siendo altos y quizás los comerciantes no logran recuperarse con lo que la gente pueda comprar.

comercios del centro, venta en el centro de Mendoza, compras en el microcentro pronóstico del tiempo, invierno (21).jpeg Algunos comercios grandes del centro no abrirán este 9 de julio y eso pudo haber empujado a que la mayoría haga lo mismo. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

Para el último feriado, el del 20 de junio que cayó viernes, un 70% de los comercios del centro mantuvieron sus puertas abiertas a los clientes.

"Ahora es principio de mes, hay algo de turismo y la gente está cobrando el aguinaldo", afirmó Adrián Alín del Cecitys para explicar su asombro ya que este 9 de julio tiene algunos condimentos que podían alimentar la esperanza de vender.