Llevar un vino cuando sos el invitado: el producto que lo reemplazó y es una nueva moda

Pero con el correr de los años, hay un hábito que está cambiando y el abanico de obsequios que uno puede elegir para cuando lo invitan a comer a una casa, es cada vez más amplio.

Entre todas las posibilidades, se está volviendo tendencia una en particular y que para muchos es una moda ya suplantó la tradición de llevar un vino en calidad de invitado.

Un vino bajo el brazo como invitado: el producto que lo suplantó

Después de mucho tiempo haciéndolo, regalar un vino cuando se es invitado a almorzar o cenar, para muchos ya es algo grosero o de mala educación.

En Europa se está usando mucho una moda que está llegando a todos lados.

Se trata de regalar una botella de cualquier tamaño de aceite de oliva, un producto que se puede disfrutar en cualquier momento, perdura en el tiempo más que el vino, es novedoso y, al igual que la bebida alcohólica, es motivo de análisis por sus distintas cualidades.

En una entrevista publicada por el diario Daily Mail, la chef estadounidense Ina Garten, sugirió dejar de lado el vino y el queso como regalo cuando se es invitado a una comida, proponiendo estas ideas:

Aceite de oliva

Algún buen café

Chocolate con caramelo

El aceite de lujo de primera calidade se ha convertido en un objeto de lujo y tranquilamente puede ser tenido en cuenta como obsequio, en el lugar del vino.

Si bien sobre gustos no hay nada escrito y no deja de ser un planazo llevar un vino a una reunión gastronómica, el diario inglés The Telegraph título así una nota que viene al caso: "El aceite de oliva es el nuevo vino".