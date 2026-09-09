Las personas que van al gimnasio en septiembre buscan superar errores e iniciar una nueva vida, según la psicología del comportamiento

Al hacer esto conseguimos separarnos de los errores recientes. Si durante las vacaciones hemos comido mal o hemos hecho poco deporte, la mente le echa la culpa a esa versión pasada y cierra el capítulo. Así nos convencemos de que ahora sí vamos a ser capaces de cumplir lo prometido.

En este sentido, septiembre es el mes perfecto para conseguir este efecto psicológico porque nos obliga a cambiar de golpe nuestros horarios y rutinas a nivel físico o mental. Para poder explicar esto, se realizaron estudios que lo comprueban o desmienten.

Anticipar demasiado un "nuevo comienzo" puede destruir la motivación presente.

En el año 2020 una investigación determino que marcarse un objetivo futuro con demasiada antelación suele frenar las ganas de cuidarse en el presente. Si en agosto decidimos empezar una dieta al volver a la oficina, lo más probable es que comamos peor el resto del verano usando la típica excusa de que “ya nos pondremos de verdad al mes siguiente”.

Sin embargo, un estudio en el año 2021 descubrió que la probabilidad de que las personas ahorraran dinero para su jubilación crecía si la propuesta se hacía coincidir con una fecha especial como su cumpleaños o el primer día de la primavera. De esta forma, según la psicología, el comportamiento humano puede actuar como un resorte que le dé un empujón a nuestros nuevos hábitos de acuerdo con una fecha o momento.