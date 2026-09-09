Llega una época del año en que los gimnasios y los centros deportivos se llenan de gente. No es casualidad que sea en esta fecha, ya que en realidad se trata de que llegan las vacaciones y todos buscan estar en buena forma y espíritu.
Las personas que van al gimnasio en septiembre buscan superar errores e iniciar una nueva vida, según la psicología del comportamiento
La psicología que analiza el comportamiento coincide en el impulso que experimentan las personas para transformar su estilo de vida
Aunque casi siempre dejamos los grandes propósitos para el primer día del año, estos meses suponen un impulso para modificar algunas costumbres. Los expertos en psicología han estudiado este comportamiento y aseguran que la motivación repentina por comer sano o hacer ejercicio no es pura casualidad.
Las personas que van al gimnasio en septiembre buscan superar errores e iniciar una nueva vida, según la psicología del comportamiento
La energía que tenemos no es siempre la misma y es que los seres humanos vivimos picos de motivación en momentos muy concretos del año. Nuestro cerebro usa fechas específicas, como el inicio del año, del mes o un cumpleaños para abrir una etapa mental completamente distinta.
Al hacer esto conseguimos separarnos de los errores recientes. Si durante las vacaciones hemos comido mal o hemos hecho poco deporte, la mente le echa la culpa a esa versión pasada y cierra el capítulo. Así nos convencemos de que ahora sí vamos a ser capaces de cumplir lo prometido.
En este sentido, septiembre es el mes perfecto para conseguir este efecto psicológico porque nos obliga a cambiar de golpe nuestros horarios y rutinas a nivel físico o mental. Para poder explicar esto, se realizaron estudios que lo comprueban o desmienten.
En el año 2020 una investigación determino que marcarse un objetivo futuro con demasiada antelación suele frenar las ganas de cuidarse en el presente. Si en agosto decidimos empezar una dieta al volver a la oficina, lo más probable es que comamos peor el resto del verano usando la típica excusa de que “ya nos pondremos de verdad al mes siguiente”.
Sin embargo, un estudio en el año 2021 descubrió que la probabilidad de que las personas ahorraran dinero para su jubilación crecía si la propuesta se hacía coincidir con una fecha especial como su cumpleaños o el primer día de la primavera. De esta forma, según la psicología, el comportamiento humano puede actuar como un resorte que le dé un empujón a nuestros nuevos hábitos de acuerdo con una fecha o momento.
En pocas palabras
- Septiembre: Los gimnasios se llenan como impulso psicológico para cambiar hábitos.
- Motivación: Las fechas especiales actúan como disparadores para superar errores pasados.
- Estudios: La anticipación de objetivos y fechas clave influyen en la consecución de metas.