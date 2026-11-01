Lámpara de sal: en qué parte de la casa ubicarla para atraer la abundancia en noviembre

Seguramente has visto ese tipo de lámparas, específicamente la de sal, de color rosado que esconde entre sus luces y formas una conexión única con la abundancia. Te contamos cuáles son los beneficios de tener una en casa y a dónde debe ubicarse en noviembre para que haga efecto.

En qué parte de la casa ubicar la lámpara de sal para atraer la abundancia en noviembre

Para atraer simbólicamente la abundancia en noviembre, la lámpara de sal se puede ubicar en lugares específicos.

Todos los elementos decorativos que tengas dentro de tu casa pueden tener un objetivo en particular. La lámpara de sal por ejemplo, tiene beneficios, pero su presencia va mucho más allá de lo que todos creen. Su potencial energético en noviembre debe aprovecharse usándola en los lugares que la abundancia lo requiera, así que te contamos cuáles son los espacios beneficiados este mes.