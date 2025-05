La planta aromática que puedes cultivar en casa y es ideal para añadir al mate

El té de burro es una especie en forma de arbusto que crece a gran velocidad, puede cultivarse sencillamente, tiene un olor exquisito y además, resiste la vida dentro de una maceta sin problema. Pero, estas no son las únicas ventajas del burrito. Esta planta es famosa en Argentina porque permite saborizar el mate naturalmente.

Tener una planta de burro en casa es tener la oportunidad de cebar mates más ricos y sanos, porque además tiene grandes beneficios para la salud digestiva. Para tener un té de burro en casa es importante conocer sus necesidades y requerimientos.

Esta planta crece mejor en condiciones de luz solar brillante filtrada por una ventana, la luz directa puede quemar sus hojas, sobre todo en meses de verano. Por otra parte, el otoño es la época ideal para fertilizar y podar la planta.

El burro es una planta que necesita de un riego moderado. La tierra debe estar húmeda pero no mojada. Además, debes contar con un sustrato fértil, nutritivo y con un drenaje óptimo para no ahogar las raíces de la planta. No menos importante, debes realizar un control de plagas frecuente.

Cómo preparar un buen mate con té de burro: la planta bella y fácil de cultivar

El burrito es una planta decorativa para la casa y un yuyo delicioso para el mate. Al cortar y secar las hojas de la planta, pueden utilizarlas como saborizante en la infusión. Simplemente debes colocar las hojas secas junto con la yerba mate y cebar con normalidad. Tiene un gusto intenso pero muy rico.

Esta planta proporciona beneficios para la salud digestiva de las personas, alivia el dolor estomacal y ayuda a liberar gases. Además, actúa como repelente de ciertas plagas de insectos como mosquitos. Una planta linda, fácil de cuidar en casa y con múltiples propiedades.