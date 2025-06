La filosofía que cambiará tu percepción de la vida: ¿qué significa "la existencia precede a la esencia"?

No nacemos con una naturaleza fija ni con un destino predeterminado. No hay un “manual” o esencia universal que diga cómo debemos vivir, qué debemos ser o qué sentido debe tener nuestra vida. Nuestra existencia es un hecho puro: estamos aquí, vivimos, respiramos, sentimos. Pero qué haremos con esa existencia, qué significado le damos, eso depende completamente de nosotros.

Acertijo visual_20250625_202024_0000.jpg Sartre

Filosofía: estás condenado a ser libre

Esta idea implica una gran libertad, pero también una gran responsabilidad. La libertad proviene de saber que no estamos encadenados a un propósito dado por fuera, sino que somos quienes debemos crear ese propósito. No hay excusas basadas en una “naturaleza” fija; somos libres para elegir y construir nuestro propio camino. Pero esta libertad también puede ser angustiante porque no hay garantías ni certezas externas: cada decisión define quiénes somos y no hay un patrón a seguir.

No existe un destino predeterminado ni una esencia que nos defina; somos nosotros mismos, a cada instante, quienes forjamos nuestra vida. Esa condena implica que la libertad no es opcional ni algo que podamos rechazar, sino una condición inevitable de nuestra existencia humana.

Por eso, aceptar que la existencia precede a la esencia es aceptar que somos creadores activos de nuestra identidad y destino. No estamos definidos por roles, tradiciones o expectativas, sino que nos definimos con cada acción y decisión que tomamos. Esta visión nos invita a vivir con autenticidad, a tomar las riendas de nuestra v ida y a reconocer que somos responsables de darle sentido a nuestra propia existencia.