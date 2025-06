La extraña frase de la filosofía: ¿qué significa "El infierno son los demás"?

Jean-Paul-Sartre-filosofia1.jpg

El sentido que los demás me dan desde el exterior, que no corresponde necesariamente a la existencia que quiero darme a mí mismo, me aplasta. El infierno, pues, es descubrir que somos una conciencia sin interior, privada de sus secretos.

Sin embargo, para el ateo Sartre, ¿qué representaba el infierno? La experiencia de la vergüenza nos da un anticipo. Imaginemos -dice Sartre- que me sorprenden mirando por el ojo de una cerradura a un grupo de personas que mantienen una conversación tranquila. Es la irrupción de otra persona lo que da sentido a mi acto. La vergüenza es vergüenza de uno mismo, pero ante los demás.

La consecuencia es que “el infierno son los demás” sólo si mis relaciones con los demás son problemáticas. En la vida cotidiana, el infierno no son necesariamente otras personas. Sigo necesitándolas para definirme. Lo que significa que no hay que huir de otras personas, pero sí distanciarse de ciertas relaciones que me encierran en una identidad que no me gusta y que me perjudica.

Jean-Paul-Sartre-filosofia2.jpg

Qué dice Sartre sobre esta frase famosa de la filosofía

El propio Sartre lo explicaba en 1973, en Un théâtre de situations: “Quiero decir qué si las relaciones con los demás están torcidas, viciadas, entonces el otro sólo puede ser el infierno. ¿Y por qué? Porque los demás son en el fondo lo más importante de nosotros mismos, para nuestro propio autoconocimiento [...] Diga lo que diga de mí mismo, el juicio de los demás siempre entra en ello. Cualquier cosa que sienta en mí mismo, el juicio de los demás entra en ello. Lo que significa qué si mis relaciones son malas, me hago totalmente dependiente de los demás. Y entonces, efectivamente, estoy en el infierno”.