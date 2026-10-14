Se fue con sus dos hijos y se instaló en la isla más remota para cuidar el faro del fin del mundo

La ubicación explica buena parte de las dificultades. La isla Hornos se encuentra a unos 55 kilómetros al sur del cabo de Hornos continental y aproximadamente a 480 kilómetros de Punta Arenas, según las referencias geográficas y los reportes de la Armada chilena. No hay una ciudad cercana a la que acudir cuando falta algo, ni una carretera que permita recibir suministros por tierra. El acceso depende del mar y de las condiciones meteorológicas, por lo que cada traslado requiere planificación.

¿Cómo es vivir en la isla del fin del mundo?

En este territorio, el viento no es una molestia ocasional, sino una presencia constante. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades extremas, con registros que llegan a los 300 kilómetros por hora en los episodios más severos. A ello se suman las olas de varios metros y los temporales que dificultan el acceso a la isla. Cuando el tiempo empeora, el muelle puede quedar inutilizado y las embarcaciones deben esperar a que las condiciones permitan aproximarse con seguridad.

Para quienes viven allí, abastecerse es una operación logística. La familia debe organizar las provisiones con antelación y administrar los alimentos y otros productos esenciales para evitar que una demora en los transportes se convierta en un problema. En este entorno, una compra olvidada no se resuelve con un viaje al supermercado.

La vida cotidiana, sin embargo, no se reduce a soportar el mal tiempo. La vivienda situada junto al faro permite desarrollar una rutina familiar, aunque adaptada a las condiciones de la isla. Los niños deben continuar con su educación lejos de una escuela convencional y reciben apoyo de sus padres mediante actividades en casa y recursos educativos a distancia. El acceso a internet también ha permitido mantener el contacto con familiares y amigos, algo que habría resultado mucho más complicado para las generaciones anteriores de fareros.

La misión de José Luarte no consiste únicamente en mantener encendida una luz. Los fareros de la Armada de Chile cumplen funciones relacionadas con

la señalización marítima

la observación de las condiciones ambientales

la conservación de las instalaciones que ayudan a los navegantes a orientarse

El cabo de Hornos es especialmente importante por su posición geográfica, los barcos que atraviesan estas aguas se enfrentan a fuertes corrientes, vientos intensos y cambios meteorológicos repentinos.