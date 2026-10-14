Se fue con sus dos hijos y se instaló en la isla más remota para cuidar el faro del fin del mundo

En el extremo austral de Chile, donde las aguas del océano Pacífico se encuentran con las del Atlántico y el continente americano parece terminar, una familia vive en un lugar al que pocos pueden llegar. Su casa está en la isla Hornos, en el archipiélago de Tierra del Fuego, junto al faro de Cabo de Hornos, una de las señales marítimas más emblemáticas del sur del planeta.
Allí, el sargento segundo José Luarte, integrante de la Armada de Chile, se instaló en la isla con su esposa y sus dos hijos para cumplir una misión que exige convivir con el aislamiento. La historia de los Luarte comenzó en diciembre de 2022, cuando José asumió el puesto de farero en sustitución del sargento primero Jorge Becerra, que había pasado un año en la isla junto a su esposa y sus cuatro hijos.
El militar chileno que vive con su familia en la isla del faro del fin del mundo
La tradición de trasladar a una familia militar a este rincón remoto forma parte de una tarea que combina el mantenimiento de las instalaciones, la vigilancia marítima y la recopilación de información meteorológica. La estancia prevista es de aproximadamente un año, aunque las condiciones y las necesidades del servicio determinan los relevos.
La ubicación explica buena parte de las dificultades. La isla Hornos se encuentra a unos 55 kilómetros al sur del cabo de Hornos continental y aproximadamente a 480 kilómetros de Punta Arenas, según las referencias geográficas y los reportes de la Armada chilena. No hay una ciudad cercana a la que acudir cuando falta algo, ni una carretera que permita recibir suministros por tierra. El acceso depende del mar y de las condiciones meteorológicas, por lo que cada traslado requiere planificación.
¿Cómo es vivir en la isla del fin del mundo?
En este territorio, el viento no es una molestia ocasional, sino una presencia constante. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades extremas, con registros que llegan a los 300 kilómetros por hora en los episodios más severos. A ello se suman las olas de varios metros y los temporales que dificultan el acceso a la isla. Cuando el tiempo empeora, el muelle puede quedar inutilizado y las embarcaciones deben esperar a que las condiciones permitan aproximarse con seguridad.
Para quienes viven allí, abastecerse es una operación logística. La familia debe organizar las provisiones con antelación y administrar los alimentos y otros productos esenciales para evitar que una demora en los transportes se convierta en un problema. En este entorno, una compra olvidada no se resuelve con un viaje al supermercado.
La vida cotidiana, sin embargo, no se reduce a soportar el mal tiempo. La vivienda situada junto al faro permite desarrollar una rutina familiar, aunque adaptada a las condiciones de la isla. Los niños deben continuar con su educación lejos de una escuela convencional y reciben apoyo de sus padres mediante actividades en casa y recursos educativos a distancia. El acceso a internet también ha permitido mantener el contacto con familiares y amigos, algo que habría resultado mucho más complicado para las generaciones anteriores de fareros.
La misión de José Luarte no consiste únicamente en mantener encendida una luz. Los fareros de la Armada de Chile cumplen funciones relacionadas con
- la señalización marítima
- la observación de las condiciones ambientales
- la conservación de las instalaciones que ayudan a los navegantes a orientarse
El cabo de Hornos es especialmente importante por su posición geográfica, los barcos que atraviesan estas aguas se enfrentan a fuertes corrientes, vientos intensos y cambios meteorológicos repentinos.
En pocas palabras
Un militar chileno y su familia residen en la remota Isla Hornos para mantener operativo el histórico faro de Cabo de Hornos, enfrentando condiciones extremas y aislamiento.