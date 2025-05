La elegante planta de hojas perennes y flores blancas que no necesita riego en invierno

Pittosporum tobira.jpg

Según cuentan expertos en jardinería, este ejemplar puede crecer hasta cinco metros de altura, pero se puede controlar su poda para que tenga un tamaño mucho menor. Además, el azarero es de las plantas más resistentes, ya que tolera el frío, incluso en regiones con temperaturas que oscilen los 12 grados bajo cero. En este sentido, si hace más frío y hay muchas heladas, se debe proteger al azahar de la China.

Al ser una especie resistente, casi no demanda riego alguno, salvo que el suelo esté extremadamente seco. En relación a esto, profesionales recomiendan que el sustrato sea ligero, de fertilidad media y bien drenado, para que, al momento de regar, el agua no se acumule y las raíces no se pudran.

Esta planta de fácil cuidado tiene una flor elegante.

Por último, y no menos importante, si deseas impulsar aún más la floración de esta planta asiática de gran popularidad en Latinoamérica, tienes que aplicarle abono orgánico una vez que finalice el invierno. Respecto a las plagas, también se trata de un ejemplar fuerte y resistente, salvo por algunos casos puntuales de pulgones y arañas rojas.