Un insólito enredo administrativo terminó en las manos del gobernador Alfredo Cornejo. Todo empezó en abril de 2019, cuando Ana Antonia Barrios, empleada del Hospital Humberto Notti, entregó un certificado médico para justificar una inasistencia de un solo día. El papel era de un control de la vista común y corriente, pero en Salud Laboral vieron algo raro: el documento decía "con anestesia". Tiempo después, el propio médico aclaró que él no había escrito eso y que el estudio se hizo sin ningún tipo de anestesia.
La despidieron del Notti por alterar un certificado y años después el Gobierno revocó la sanción
Fue despedida del Hospital Notti por alterar un certificado médico y 7 años más tarde el Gobierno detectó graves fallas legales en el sumario
La sospecha de adulteración derivó en la apertura de un sumario administrativo que escaló hasta su punto más drástico en octubre de 2021, cuando la Dirección Ejecutiva del Notti dictó la Resolución 870/21 y le aplicó la sanción de despido, dejándola formalmente fuera del sistema de salud pública.
La defensa de la empleada y la duda sobre el papel
Lejos de resignarse, la trabajadora inició un extenso camino de apelaciones para frenar el despido. En sus descargos, Barrios cuestionó con dureza la trazabilidad del certificado sospechoso. Sostuvo que el documento no contó con un acta formal de recepción con fecha y hora ni con un proceso de digitalización que acreditara en qué condiciones ingresó al hospital.
Bajo ese argumento, sembró la duda sobre la posibilidad de que la frase "con anestesia" hubiese sido insertada de manera posterior por un tercero.
Asimismo, la empleada denunció irregularidades procesales clave: la declaración del médico no se tomó bajo juramento de ley, la prueba ofrecida por su defensa jamás se tramitó ni rechazó de forma motivada y el expediente avanzó hacia la Junta de Disciplina sin darle la oportunidad de presentar sus alegatos finales.
El guiño del Gobierno por fallas en el procedimiento
Así mismo el Poder Ejecutivo provincial le dio la razón a la empleada y dejó sin efecto tanto el despido dictado por el hospital como la ratificación previa del Ministerio de Salud. La revisión gubernamental detectó que el acto sancionatorio carecía de fundamentación suficiente ya que solo enumeraba pasos burocráticos y artículos sin explicar la responsabilidad directa y que omitió el dictamen legal obligatorio antes de firmar la cesantía.
Sin embargo, el decreto oficial dejó una aclaración indispensable: la Provincia no declaró la inocencia de la trabajadora ni confirmó que el certificado fuera auténtico. El Gobierno simplemente determinó que el proceso estuvo viciado de nulidad y ordenó devolver las actuaciones al Hospital Notti para que dicte una nueva resolución, esta vez ajustada estrictamente a derecho.
En pocas palabras
- Despido: empleada del Hospital Notti fue cesanteada en 2021 por presunta adulteración de certificado médico.
- Revisión Gubernamental: el gobierno provincial revocó la cesantía por graves fallas legales en el sumario administrativo.
- Proceso Viciado: la resolución del Poder Ejecutivo determinó nulidad del procedimiento, no inocencia de la trabajadora.