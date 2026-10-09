La despidieron del Notti por alterar un certificado y años después el Gobierno revocó la sanción

Bajo ese argumento, sembró la duda sobre la posibilidad de que la frase "con anestesia" hubiese sido insertada de manera posterior por un tercero.

Ana Antonia Barrios recurrió la sanción alegando que se violó su derecho de defensa y que el sumario tuvo graves fallas legales. Imagen ilustrativa

Asimismo, la empleada denunció irregularidades procesales clave: la declaración del médico no se tomó bajo juramento de ley, la prueba ofrecida por su defensa jamás se tramitó ni rechazó de forma motivada y el expediente avanzó hacia la Junta de Disciplina sin darle la oportunidad de presentar sus alegatos finales.

El guiño del Gobierno por fallas en el procedimiento

Así mismo el Poder Ejecutivo provincial le dio la razón a la empleada y dejó sin efecto tanto el despido dictado por el hospital como la ratificación previa del Ministerio de Salud. La revisión gubernamental detectó que el acto sancionatorio carecía de fundamentación suficiente ya que solo enumeraba pasos burocráticos y artículos sin explicar la responsabilidad directa y que omitió el dictamen legal obligatorio antes de firmar la cesantía.

El Hospital pediátrico deberá revisar las actuaciones y emitir una nueva resolución ajustada a derecho tras el decreto provincial.

Sin embargo, el decreto oficial dejó una aclaración indispensable: la Provincia no declaró la inocencia de la trabajadora ni confirmó que el certificado fuera auténtico. El Gobierno simplemente determinó que el proceso estuvo viciado de nulidad y ordenó devolver las actuaciones al Hospital Notti para que dicte una nueva resolución, esta vez ajustada estrictamente a derecho.