En 1980, la detección de un pequeño insecto exótico en el norte de Neuquén pareció un hecho aislado. Sin embargo, se trataba de la llegada a la Argentina de la chaqueta amarilla (Vespula germanica), una avispa eusocial originaria de Eurasia y el norte de África que terminó protagonizando una de las invasiones biológicas más veloces y complejas de la historia reciente del país.
La avispa chaqueta amarilla llegó a la Argentina en 1980 y ya alcanzó Tierra del Fuego
El insecto invasor avanza a un ritmo de más de 37 kilómetros por año. Su capacidad de adaptación y el traslado accidental en vehículos transformaron los veranos en toda la región patagónica.
Procedente presuntamente de Chile, la especie logró establecerse en poco tiempo. Para mediados de la década de 1980 ya se registraban nidos en Bariloche, desde entonces se inició una expansión sostenida hacia el sur que culminó con su asentamiento en la isla de Tierra del Fuego.
Dispersión acelerada y el factor humano
Estudios científicos sobre la propagación de la Vespula germanica en el territorio nacional determinaron que la especie avanza a una velocidad promedio de 37,2 kilómetros por año.
Este ritmo resulta llamativo si se considera que, en condiciones biológicas normales, una reina vuela poco más de 400 metros para fundar una nueva colonia. La enorme diferencia entre su alcance natural y la dispersión real confirma que el transporte humano -a través de cargas, vehículos, equipajes y leña- fue el gran impulsor para cruzar barreras geográficas.
El ciclo biológico de la especie contribuye a su proliferación masiva:
- Primavera: las reinas fecundadas despiertan del invierno, construyen los primeros nidos y crían a las primeras obreras.
- Verano: la colonia alcanza su pico poblacional, albergando miles de individuos en un solo avispero.
- Otoño: Nacen los machos y las nuevas reinas, que se aparean antes de buscar refugio para hibernar.
Dieta oportunista e impacto patagónico
El avance de la avispa chaqueta amarilla radica en su alta adaptabilidad dietaria. Consume desde néctar, frutas e insectos hasta carnes, carroña y residuos de alimentos humanos. Además, posee capacidad de aprendizaje asociativo, memorizando ubicaciones de comida mediante señales visuales y olfativas.
Su presencia genera importantes complicaciones en la región andino-patagónica:
- Actividades productivas y turismo: perjudica la apicultura, interfiere en la cosecha de frutales y altera la experiencia en áreas de acampe y gastronómicas al aire libre.
- Ecosistema: compite agresivamente y predilecciona sobre insectos autóctonos.
- Riesgo sanitario: posee un aguijón liso que le permite picar de forma repetida sin perderlo. Su veneno provoca picaduras muy dolorosas que representan un riesgo grave para personas alérgicas.
En pocas palabras
- Avispa chaqueta amarilla: La especie invasora avanza en Argentina a más de 37 km/año.
- Origen y expansión: Llegó en 1980 y se extendió rápidamente a toda la Patagonia, incluyendo Tierra del Fuego.
- Impacto: Afecta la apicultura, la cosecha de frutas y el ecosistema, además de representar un riesgo sanitario.