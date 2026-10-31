La avispa chaqueta amarilla llegó a la Argentina en 1980 y ya alcanzó Tierra del Fuego

Este ritmo resulta llamativo si se considera que, en condiciones biológicas normales, una reina vuela poco más de 400 metros para fundar una nueva colonia. La enorme diferencia entre su alcance natural y la dispersión real confirma que el transporte humano -a través de cargas, vehículos, equipajes y leña- fue el gran impulsor para cruzar barreras geográficas.

El ciclo biológico de la especie contribuye a su proliferación masiva:

Primavera: las reinas fecundadas despiertan del invierno, construyen los primeros nidos y crían a las primeras obreras.

las reinas fecundadas despiertan del invierno, construyen los primeros nidos y crían a las primeras obreras. Verano: la colonia alcanza su pico poblacional, albergando miles de individuos en un solo avispero.

la colonia alcanza su pico poblacional, albergando miles de individuos en un solo avispero. Otoño: Nacen los machos y las nuevas reinas, que se aparean antes de buscar refugio para hibernar.

Dieta oportunista e impacto patagónico

El avance de la avispa chaqueta amarilla radica en su alta adaptabilidad dietaria. Consume desde néctar, frutas e insectos hasta carnes, carroña y residuos de alimentos humanos. Además, posee capacidad de aprendizaje asociativo, memorizando ubicaciones de comida mediante señales visuales y olfativas.

La avispa chaqueta amarilla tiene una gran adaptación dietaria.

Su presencia genera importantes complicaciones en la región andino-patagónica: