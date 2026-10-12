La alerta meteorológica por tormentas y posible caída de granizo se extiende hasta el martes en Mendoza

Según el mapa de alertas meteorológicas del SMN, el único sector en el que no rigen contingencias climáticas importantes es en el de Cordillera de Los Andes. Imagen: Servicio Meteorológico Nacional

Qué puede pasar en las zonas bajo alerta naranja

Para las áreas con alerta naranja, el SMN pronosticó tormentas fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se esperabann precipitaciones acumuladas de entre 35 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.

La advertencia naranja también alcanzó durante la tarde y la noche de este lunes a General Alvear, la zona baja de San Rafael, Malargüe y los departamentos del este provincial: Las Heras (zona este), La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En estos sectores, la alerta pasa a amarilla durante la mañana del martes; en el este, se mantiene también durante la tarde.

Las zonas con alerta amarilla por tormentas

Las tormentas anunciadas por el SMN podrían traer abundante agua y actividad eléctrica en Mendoza.

Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato tuvieron alerta amarilla para la tarde de este lunes, que subió a naranja durante la noche y vuelve a amarilla durante la mañana del martes. En tanto, la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo estaba bajo alerta amarilla para la noche de este lunes.

En las zonas con alerta amarilla se esperabann tormentas localmente fuertes, con posible caída de granizo, ráfagas que podían superar los 60 kilómetros por hora, abundante precipitación en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Los valores de lluvia acumulada previstos oscilan entre 20 y 35 milímetros, aunque también pueden ser superados de manera puntual.

Por lo que se puede ver en el mapa de alertas meteorológicas, la Cordillera de los Andes es el único sector en donde no rigen advertencias climáticas para este lunes y martes.

Cómo estará el tiempo en Mendoza

El pronóstico del SMN para este martes en el Gran Mendoza indica una máxima de 17 °C y una mínima de 10 °C, en una jornada que seguirá marcada por la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones.

Las alertas se distribuyen en distintos horarios y zonas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN y prestar atención a los avisos correspondientes a cada departamento.