Mendoza atraviesa una jornada con alerta meteorológica por tormentas que alcanzan a toda la provincia, tanto para la tarde y noche de este lunes, como para el martes.
La alerta meteorológica por tormentas y posible caída de granizo se extiende hasta el martes en Mendoza
En Gran Mendoza, comenzó a llover a las 21 y la alerta naranja continúa en la mañana del martes. En el resto de la provincia también rigen avisos meteorológicos
Las alertas amarillas y naranjas son por lluvias intensas, posible caída de granizo, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que las condiciones de inestabilidad continuarían durante la noche de este lunes y la mañana del martes.
El Gran Mendoza, donde comenzó a llover cerca de las 21 de este lunes,está entre las zonas bajo alerta naranja. Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú tenían una advertencia de ese nivel para la noche de este lunes y la mañana del martes. En otros departamentos, las alertas cambian de intensidad según la zona y el momento de la jornada, aunque toda la provincia está alcanzada por algún nivel de advertencia meteorológica.
Qué puede pasar en las zonas bajo alerta naranja
Para las áreas con alerta naranja, el SMN pronosticó tormentas fuertes, con abundante caída de agua en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo. Se esperabann precipitaciones acumuladas de entre 35 y 60 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en forma localizada.
La advertencia naranja también alcanzó durante la tarde y la noche de este lunes a General Alvear, la zona baja de San Rafael, Malargüe y los departamentos del este provincial: Las Heras (zona este), La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa. En estos sectores, la alerta pasa a amarilla durante la mañana del martes; en el este, se mantiene también durante la tarde.
Las zonas con alerta amarilla por tormentas
Junín, Rivadavia y los valles de Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato tuvieron alerta amarilla para la tarde de este lunes, que subió a naranja durante la noche y vuelve a amarilla durante la mañana del martes. En tanto, la precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo estaba bajo alerta amarilla para la noche de este lunes.
En las zonas con alerta amarilla se esperabann tormentas localmente fuertes, con posible caída de granizo, ráfagas que podían superar los 60 kilómetros por hora, abundante precipitación en períodos cortos y actividad eléctrica frecuente. Los valores de lluvia acumulada previstos oscilan entre 20 y 35 milímetros, aunque también pueden ser superados de manera puntual.
Por lo que se puede ver en el mapa de alertas meteorológicas, la Cordillera de los Andes es el único sector en donde no rigen advertencias climáticas para este lunes y martes.
Cómo estará el tiempo en Mendoza
El pronóstico del SMN para este martes en el Gran Mendoza indica una máxima de 17 °C y una mínima de 10 °C, en una jornada que seguirá marcada por la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones.
Las alertas se distribuyen en distintos horarios y zonas, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del SMN y prestar atención a los avisos correspondientes a cada departamento.
En pocas palabras
- Alerta Meteorológica: se mantuvo la advertencia para Mendoza por tormentas, lluvias intensas y posible granizo hasta el martes.
- Gran Mendoza y Departamentos: las zonas de Gran Mendoza tienen alerta naranja; otras áreas varían entre amarilla y naranja según el momento.
- Recomendaciones: se aconseja seguir las actualizaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional para cada departamento.