Intoxicación por monóxido de carbono: cuántas veces al día hay que ventilar la casa

Te contamos todos los detalles sobre cada cuánto tiempo es recomendable hacer ventilación cruzada una casa, por qué es importante y cómo hacerlo de forma efectiva durante el invierno.

¿Por qué es importante ventilar bien la casa?

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro, inodoro y altamente tóxico que se puede acumular en espacios cerrados cuando hay una mala combustión de materiales como gas, leña, carbón o kerosene. No debe confundirse con el dióxido de carbono (CO), que es menos peligroso en concentraciones comunes.