Además, se trasmitieron dos partidos de la NFL el día de Navidad, los cuales promediaron 30 millones de espectadores globales, convirtiéndolos en los partidos de futbol americano más trasmitidos en vivo de la historia.

Otro factor que potenció a los suscriptores fue la segunda temporada de "El juego del calmar", hoy en día es la tercera temporada de televisión más vista de la plataforma.

Aumento en los precios

Los aumentos de precios que fueron anunciados alrededor de US$ 15,49 a US$ 17,99, mientras que una cuenta estándar con anuncios subirá US$ 1 a US$ 7,99. Su nivel premium de mayor precio, que incluye calidad de video 4K, aumentará en US$ 2 a US$ 24,99. En la página oficial de Netflix puedes leer más al respecto.

precio netflix.jpg Netflix decidió aumentar en grandes rasgos sus precios.

En la carta publicada por Netflix comentaron: “A medida que continuamos invirtiendo en programación y ofreciendo más valor a nuestros miembros, ocasionalmente pediremos a nuestros miembros que paguen un poco más para que podamos reinvertir y mejorar aún más Netflix”.

Los ingresos de Netflix aumentaron un 16%, superando los 10 millones de dólares por primera vez en la historia de la empresa. El ingreso operativo total fue de US$2. 300 millones, un 54% más que el año anterior.