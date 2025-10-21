Importante empresa busca chofer para incorporar a su equipo: cómo aplicar

ECI (Emergencias Cardiaca Integral) es una empresa mendocina de emergencias médicas extrahospitalarias que ofrece servicios como atención prehospitalaria, consultas médicas a domicilio, traslados en ambulancia y cobertura para eventos y, en esta oportunidad, se encuentra buscando un chofer para sumar a su equipo.
Así lo refleja la oferta de trabajo que la empresa ha publicado en la plataforma LinkedIn, que es la que se encarga de difundir este tipo de avisos.
ECI busca un chofer con experiencia para sumar a su equipo
Comenzando a enumerar los requisitos, hay que decir que la persona ideal para quedarse con este trabajo debe empezar por ser enfermero profesional.
Además, debe tener experiencia como chofer anteriormente, preferentemente en el ámbito de la salud. La experiencia en el ejercicio de la profesión también es un punto importante.
Otra de las cosas que exige ECI para formar parte de este nuevo trabajo es el hecho de tener carnet profesional y matrícula habilitante.
Si quieres tener este trabajo, debes conocer perfectamente las calles de la provincia de Mendoza, y debes tener disponibilidad horaria en todo momento.
Por último, ECI explica que ofrece los siguientes puntos:
- Relación de dependencia con remuneración de convenio
- Excelente clima laboral
Los interesados en formar parte de este servicio de emergencias coordinado deberán enviar su curriculum vitae a la siguiente dirección de mail: [email protected].
Consejos para presentarse a una entrevista de trabajo
Para presentarte en una entrevista de trabajo, sé puntual, saluda con confianza y mantén una postura abierta, estableciendo contacto visual y un tono de voz agradable. Antes de la entrevista, investiga la empresa y prepara un resumen breve de quién eres.
Durante la entrevista de trabajo, demuestra confianza con una postura erguida y contacto visual, escucha atentamente, responde con sinceridad y concisión, y utiliza un lenguaje corporal positivo y entusiasta. Al finalizar, agradece la oportunidad y pregunta sobre los próximos pasos del proceso.