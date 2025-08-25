Horóscopo del martes 26 de agosto de 2025 para los Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

- Géminis (21 de mayo - 20 de junio): Tu mente estará más aguda que de costumbre, ideal para resolver problemas o para tener conversaciones importantes. Es un buen momento para explorar nuevas ideas o para reconectar con alguien a quien no ves hace tiempo. No te quedes con las ganas de decir lo que piensas, pero hazlo con tacto. En lo profesional, una propuesta inesperada podría abrirte una puerta interesante.
- Libra (23 de septiembre - 22 de octubre): Hoy es un día para encontrar el equilibrio que tanto buscas. Puede que sientas la necesidad de poner orden en tu vida personal, ya sea organizando tu espacio o aclarando un malentendido. El bienestar emocional debe ser tu prioridad, así que tómate un momento para hacer algo que te relaje. En el amor, la comunicación honesta fortalecerá tus lazos, mientras que en el trabajo tu diplomacia será clave para mediar en un conflicto.
- Acuario (20 de enero - 18 de febrero): La energía del día te invita a liberarte de las rutinas y a pensar fuera de lo convencional. Es un excelente momento para iniciar un proyecto creativo o para sumarte a una causa que te apasione. Tu intuición estará muy activa, así que confía en tus corazonadas. En el ámbito social, podrías hacer un nuevo contacto que te inspire de una forma inesperada. No temas ser diferente, tu originalidad es tu mayor superpoder.
¡Qué tengas un maravilloso martes!
SIGNOS DE AIRE
Los signos de aire son conocidos por su mente activa y su habilidad para analizar, sintetizar y comunicarse de manera efectiva. Suelen ser versátiles y capaces de ajustarse a diversos entornos y situaciones.
Recuerda que estas son tendencias generales y cada individuo puede tener características únicas que no necesariamente se ajustan a estas descripciones.
Los Signos de Aire
Los Signos de Aire son personas muy independientes y libres, que no quieren sentirse atadas a nadie, ni quieren tener que dar explicaciones, sobre todo de lo que hacen o piensan. Son más compatibles entre ellos, pero también encajan bien con los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), que les aportarán pasión e intensidad.