Golpeó a la médica que trataba de salvar a su bebé: terminó presa y apartada de sus hijos

Inmediatamente, la pediatra de turno de apellido Santillán auxilió al pequeño que atravesaba un cuadro de convulsiones.

En ese momento la profesional intentó colocarle una mascarilla con oxígeno para estabilizarlo y dejarlo internado bajo observación.

Según relató el sitio, elliberal.com.ar, fue entonces cuando la acusada de apellido Tévez, de 29 años comenzó a increpar a la médica agrediéndola verbalmente, expresando a gritos que quería llevarse al niño pese a la gravedad de su cuadro clínico.

Los facultativos, que sostenían que el menor necesitaba asistencia urgente, pidieron ayuda al personal policial que realizaba adicional que Informó al fiscal de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar, Dr. Mariano Gómez.

Tras conocer los detalles del caso, el fiscal ordenó que la mujer fuera apresada para que los médicos le brinden la correcta asistencia al menor. Según las averiguaciones del MPF, no sería la primera vez que Tévez actúa de esa manera.

Según se supo, ella quien tiene otros cuatro hijos más concurre con ellos a los centros asistenciales, pero los retira antes sin que estos sean dados de alta. Sobre el pequeño en cuestión se supo que ingresó en varias oportunidades tanto al CIS como al Cepsi, donde Tévez firma el alta voluntaria y lo saca.

Sobre los otros niños de 12, 8, 7 y 3 años se supo que no están escolarizados y que en reiteradas oportunidades son obligados por Tévez a pedir dinero en la calle, lo que evidencia el grado de extrema vulnerabilidad en el que se encuentran.

Tras la aprehensión del Tévez, el fiscal Gómez ordenó que personal de la Comisaría de la Mujer y la Familia se presente en su casa de calles San Luis y Misiones en el barrio Juan Domingo Perón y se los traslade a todos hasta el Hogar de Niños.

Médica golpeada: la agresora tenía antecedentes

Tévez no era una desconocida para las autoridades de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia ya que desde el año 2011 le venían realizando un seguimiento debido a las conductas inapropiadas que tenía.

medica2

Según se pudo saber, el primer expediente con su nombre se inició cuando era acusada de "intento de entrega irregular"; "falta de controles"; y "resistencia a acompañamientos".

Entre ese año y hasta el 2018 se la investigó por "Violencia intrafamiliar"; "denuncias vecinales"; "abandonos de controles médicos"; y "negativas a tratamientos".

Otro data del mes de octubre de ese mismo año cuando nació uno de sus hijos que actualmente tiene 7 años debido a una "nueva intención de entrega irregular"; y "abandono de controles".

Del 2019 al 2022 las fichas eran por "Altas voluntarias reiteradas"; "carné de vacunación incompleto"; "exposición a violencia"; "detención de su pareja".

Según el seguimiento de la Subnaf, en 2024 Tévez "retoma vínculo con el agresor, señor Pereyra; informes educativos negativos"; "niñas sin atención adecuada". Mientras que el último expediente en el 2025 es sobre el ingreso del bebé (internado ayer) de once meses de vida con "estatus epiléptico y signos de negligencia grave".

Este último informe en el mes de noviembre del año pasado es lapidario ya que sostiene que los menores eran ayudados por los vecinos debido a que quedaban solos. "Madre ausente; búsqueda mediante relevamientos. Familia refiere consumo avanzado, agresividad y uso de niños para mendicidad", indica el escrito además aclara que ningún familiar acepta asumir cuidado.