"Este canal es mi casa, siempre soñé con trabajar en los medios y acá lo logré. Cuando me abrieron las puertas hace muchos años fue una alegría muy grande. Este canal me dio todo, el crecimiento, los errores, alegrías y tristezas. Uno va a aprendiendo a los porrazos y eso te lleva a cumplir nuevos desafíos y progresar", comenzó reflexionando Gisela Campos entrevistada por Clara Ceschin, Lucas Castro y Daniela Gutiérrez.

"Tuve la opción de irme a otro lugar y dije que no porque acá somos una familia. Nos ayudamos entre todos, nos enojamos y abuenamos y eso hace lo que todos transmitimos. Feliz de estar cumpliendo este nuevo aniversario en El Siete", cuenta Gisela que lleva 15 años trabajando en el canal.

Canal Siete Mejor de mañana MDM 1.jpeg

"Entré por el tema de Vendimia, fue un gran portón que se me abrió. Según las personas que me convocaron fue por un discurso que di cuando salí virreina porque decían "esa reina habla bien" y esa fue la gran puerta. Hice una prueba de 3 meses y arranqué en "Despierta Mendoza" y luego me sumaron a la primera edición del noticiero haciendo la coconducción con Leandro Baldivieso", recuerda Gisela.

"Ese primer año fue muy duro porque yo sabía que no estaba preparada, pero tampoco podía decir que no a esta gran posibilidad. Se ama tanto esto que siempre vamos para adelante hasta que un día dije "no sirvo para esto" y no quise seguir", reflexiona agregando que superó esa frustración e invitó a "nunca rendirse y seguir aprendiendo".

"En mi carrera pasé por muchos memes, además del temblor que se hizo viral. Siempre fui de tener muchos furcios, pero la gente me perdonaba y se divertía conmigo", agradeció la ex Virreina Nacional de la Vendimia.