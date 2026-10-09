La tarde de este jueves, San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, vio cómo sus calles se convertían en ríos de barro en cuestión de minutos. El balance preliminar reportó seis personas heridas, entre ellas un bebé de menos de un año; vehículos arrastrados por el lodo; unas 200 hectáreas comprometidas por agua o sedimento; y una zona de catástrofe decretada en pocas horas.
"Flash flood": la crecida repentina detrás del aluvión que llevó a decretar catástrofe en Las Condes
Un episodio de lluvia breve e intensa fue el detonante. Hay un debate sobre las medidas de prevención y la planificación de la urbanización en Chile
Las Condes está ubicada a pocos kilómetros de la Ciudad de Santiago, un lugar muy visitado por los mendocinos, sobre todo, en los famosos tours de viajes que fueron un boom hasta el año pasado.
A raíz de esta catástrofe, la pregunta que se instaló en Chile, apenas controlada la urgencia, es cómo una lluvia relativamente modesta pudo producir un daño grande y obligar a que se decretara una zona como de desastre con medidas de emergencia para actuar ante el caos.
El detonante: poca agua y muy rápido
Las autoridades atribuyen el evento a la caída de unos 15 milímetros en un período extremadamente breve. En términos absolutos, la cifra no impresiona. Lo decisivo es el ritmo: la misma cantidad repartida a lo largo de un día se infiltra, escurre y se evacúa sin mayores consecuencias; concentrada en minutos, supera cualquier capacidad de absorción.
El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) clasificó el fenómeno como un flash flood, es decir, una inundación repentina. Según explicó su director nacional, Mauricio Lorca, se trató de una crecida que se forma en muy poco tiempo y arrastra grandes cantidades de sedimento y material, con capacidad de afectar cauces, ríos y laderas. Esa mezcla de agua, barro y rocas explica la fuerza destructiva: no es solo un anegamiento, sino una masa densa capaz de mover vehículos.
No hay conclusiones técnicas del aluvión
Los reportes oficiales explican qué desencadenó el evento, pero todavía no por qué golpeó con tanta intensidad ese punto en particular. No hay conclusiones técnicas sobre esa parte. Lo que sí existe es un conjunto de factores que la experiencia internacional identifica una y otra vez en desastres de este tipo, y que deberán examinarse en este caso antes de darse por válidos:
- El suelo que ya no absorbe. Donde se pavimenta y se construye, el agua deja de infiltrarse y escurre más rápido y en mayor volumen hacia las zonas bajas.
- La urbanización del piedemonte. San Carlos de Apoquindo se ubica al pie de la precordillera, un corredor por donde el agua baja naturalmente con velocidad y carga de sedimento. Mientras más se ocupa esa franja, mayor es la exposición.
- Cauces y drenaje. Quebradas obstruidas, obras de contención insuficientes o colectores dimensionados para lluvias menores pueden desbordarse con mucha menos agua de la esperada.
- Material disponible en las laderas. Un flash flood solo arrastra lo que encuentra: suelo suelto, acumulaciones previas, poca cobertura vegetal.
- Tiempo para reaccionar. Parte de la discusión pública cuestionó si el sistema de alertas funcionó a tiempo. En fenómenos tan veloces el margen para avisar y evacuar es mínimo, lo que exige planes de respuesta ensayados con anticipación.
En pocas palabras
- Aluvión en Las Condes: Una lluvia de 15 milímetros en pocos minutos causó un desastre de 200 hectáreas y 6 heridos.
- Causas del desastre: La rápida urbanización, el suelo impermeable y la obstrucción de cauces agravaron el impacto del fenómeno tipo flash flood.
- Desastre no solo natural: La planificación territorial y las obras de mitigación son clave para prevenir futuras catástrofes ante eventos climáticos extremos.