"Flash flood": la crecida repentina detrás del aluvión que llevó a decretar catástrofe en Las Condes

El detonante: poca agua y muy rápido

Las autoridades atribuyen el evento a la caída de unos 15 milímetros en un período extremadamente breve. En términos absolutos, la cifra no impresiona. Lo decisivo es el ritmo: la misma cantidad repartida a lo largo de un día se infiltra, escurre y se evacúa sin mayores consecuencias; concentrada en minutos, supera cualquier capacidad de absorción.

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) clasificó el fenómeno como un flash flood, es decir, una inundación repentina. Según explicó su director nacional, Mauricio Lorca, se trató de una crecida que se forma en muy poco tiempo y arrastra grandes cantidades de sedimento y material, con capacidad de afectar cauces, ríos y laderas. Esa mezcla de agua, barro y rocas explica la fuerza destructiva: no es solo un anegamiento, sino una masa densa capaz de mover vehículos.

No hay conclusiones técnicas del aluvión

Los reportes oficiales explican qué desencadenó el evento, pero todavía no por qué golpeó con tanta intensidad ese punto en particular. No hay conclusiones técnicas sobre esa parte. Lo que sí existe es un conjunto de factores que la experiencia internacional identifica una y otra vez en desastres de este tipo, y que deberán examinarse en este caso antes de darse por válidos: