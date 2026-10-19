Esta palabra es la correcta para cuando tenemos mucho frío según la RAE

La Real Academia Española es el organismo que se encarga de reglamentar el español. La RAE detalló cómo se dice cuando tenemos mucho frío La institución explica que el adjetivo frío admite dos superlativos correctos.
Cuando las temperaturas se desploman y el invierno aprieta, las expresiones coloquiales para describir el frío se multiplican.
En distintas zonas de Argentina es habitual escuchar que “hace un tornillo tremendo", que alguien está “helado hasta los huesos” o que “hace un frío que corta”.
Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) recuerda que existe una forma adecuada y plenamente normativa para expresar que el frío es extremo.
La institución explica que el adjetivo frío admite dos superlativos correctos: "frigidísimo" y "friísimo". El primero conserva la estructura heredada del latín, mientras que el segundo se forma sobre la base de la palabra actual frío y es el que hoy se emplea con más frecuencia.
Ambos, recalca la RAE, son válidos y pueden utilizarse indistintamente cuando se quiere intensificar el significado. Así, frases como “Hoy el día está frigidísimo” u “Hoy está friísimo” son correctas desde el punto de vista normativo.
La aclaración se ha viralizado en redes sociales, donde muchos usuarios confiesan no haber escuchado nunca estas formas, a pesar de estar recogidas en la tradición lexicográfica desde hace siglos.
Para algunos, suenan incluso más propias de un texto literario que de una conversación cotidiana.
No obstante, la RAE insiste en que son alternativas perfectamente válidas, aunque menos populares que los coloquialismos que dominan el habla diaria.
Su recomendación abre la puerta a que, con la llegada del invierno, estas palabras recuperen protagonismo y se incorporen a nuestro vocabulario habitual.
Fuente: razon.es
En pocas palabras
- RAE: la Real Academia Española reglamenta el idioma y define cómo expresar el frío extremo.
- Superlativos: indica que "frigidísimo" y "friísimo" son las formas correctas para intensificar la palabra frío.
- Uso: aunque menos comunes en el habla diaria, ambos términos son válidos y recomendados por la RAE.