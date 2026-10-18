La RAE te trae la palabra del día: PLAÑIR

Plañir es una palabra aguda de 2 sílabas.Las palabras agudas van acentuadas en la última sílaba.

definición de plañir en el diccionario españolLa definición de plañir en el diccionario castellano es gemir y llorar, sollozando o clamando. Otro significado de plañir en el diccionario es también mullir.

Significado de la palabra plañir: gemir y llorar, sollozando o clamando, llorar, sollozar, gemir, gimotear, lamentarse, gritar.

Todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo para así enriquecer nuestros conocimientos y qué mejor si también es posible con el vocabulario.

Para darle un buen ejercicio a tu memoria, la palabra del día es Plañir, ¿conoces su significado y cuándo usarla correctamente?

Plañir solo se emplea en contextos de funerales, cuando hay alguna muerte. Es rarísimo verlo en una oración común para expresar dolor.