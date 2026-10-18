La RAE te trae la palabra del día: PLAÑIR

La Real Academia Española es la mayor institución sobre el cuál se aopoya nuestro rico idioma. La RAE te explica el significado dela palabra plañir.
La palabra plañir procede del latín plangre.
Se denomina etimología al estudio del origen de la palabras y sus cambios estructurales y de significado.
Plañir es una palabra aguda de 2 sílabas.Las palabras agudas van acentuadas en la última sílaba.
definición de plañir en el diccionario españolLa definición de plañir en el diccionario castellano es gemir y llorar, sollozando o clamando. Otro significado de plañir en el diccionario es también mullir.
Significado de la palabra plañir: gemir y llorar, sollozando o clamando, llorar, sollozar, gemir, gimotear, lamentarse, gritar.
Todos los días tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo para así enriquecer nuestros conocimientos y qué mejor si también es posible con el vocabulario.
Para darle un buen ejercicio a tu memoria, la palabra del día es Plañir, ¿conoces su significado y cuándo usarla correctamente?
Plañir solo se emplea en contextos de funerales, cuando hay alguna muerte. Es rarísimo verlo en una oración común para expresar dolor.
En pocas palabras
- RAE: la institución presenta la palabra del día, "plañir", con su significado y etimología.
- Etimología y definición: Plañir viene del latín "plangre" y significa gemir, llorar o sollozar.
- Uso: el término se emplea principalmente en contextos de funerales o de luto.