Entrevista a Guilherme Peixoto: "Hablamos de comunión en las iglesias, pero también en una pista de baile"

Peixoto sonríe, tranquilo.

Después de tocar, el "cura DJ" conversó con Diario UNO. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

-Lo que pasa es que ustedes son muchos y hay que dar espacio a todos.

-En tus conciertos hay un énfasis en lo compartido, en la idea de que cuando las personas se juntan hay algo más que la suma de sus individualidades ¿Cómo se relaciona eso con el cristianismo?

-El cristianismo es encuentro. Es comunión. Hablamos de comunión en las iglesias, pero también en la pista de baile. Comunión con los que creen y también con los que no creen. Para mí es muy importante que todos nos sintamos hermanos, porque vivimos en la misma casa. Antes de ser cristianos, antes de creer en Jesús, somos hombres y mujeres que habitan un mismo espacio. Por eso somos primero hermanos y después cristianos. Así que cuando estoy en el escenario y veo a todos bailando, abrazándose, cantando, siento que es una buena imagen para nuestro mundo.

Guilherme empieza su show con una declaración en inglés que define esa perspectiva. Dice algo así como "aquí no hay relaciones virtuales. Aquí somos familia". Hay, en su asociación con lo presencial, algunas consecuencias filosóficas y probablemente políticas: no se puede conocer la experiencia del "cura DJ" mirándolo por Instagram. Hay que estar ahí.

El "cura DJ" durante su show en Mendoza. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO.

-El cristianismo y la música electrónica no siempre estuvieron juntos ¿En qué momento, en qué noche, te diste cuenta de que los podías cruzar?

-Fue cuando empecé a buscar músicas electrónicas con mensajes fuertes. Entonces encontré, por ejemplo, discursos de Martin Luther King mezclados con house, algo muy bien construido ¿Por qué no hacer una música con aquello en lo que creo, con aquello que soy? Y, a la vez, comencé a entender esta cultura electrónica. Las puertas que la música electrónica abre son inimaginables. Lo que pasa es que existe ese desconocimiento: la Iglesia por norma no conoce la música electrónica y la música electrónica no conoce a la Iglesia. Y nadie ama aquello que no conoce.

-Durante el set que mostraste este sábado en Mendoza pusiste "Solo le pido a Dios". ¿Cómo te encontraste con esa canción?

-La canción "Solo le pido a Dios" me la mostró María, la sobrina del papa Francisco. Yo estaba buscando músicas que tuvieran que ver con Argentina, con estos mensajes fuertes. Cuando la escuché, dije: "Guau, es fantástica, la tengo que trabajar". Me había mandado varias canciones, pero esa fue especial.

La charla en portuñol podría seguir por mil aristas. Por las experiencias de Peixoto en Kosovo o Afganistán, donde estuvo como capellán militar, o por sus inicios en un bar donde juntaba plata para cubrir las deudas de una parroquia. Pero se corta ahí. Así son los tiempos de las estrellas.