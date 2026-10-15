En Japón hay una playa sacada de un cuento: la arena que la cubre tiene forma de estrellas

Esa concha es la encarcagda de crecer de forma natural adoptando la figura de una pequeña estrella con espinas y en su interior albergan pequeñas algas con las que conviven en simbiosis y que les aportan oxígeno y alimento mediante fotosíntesis.

Cada grano de arena en estas playas japonesas tiene la forma de una diminuta estrella, por los exoesqueletos de foraminíferos.

Con el paso del tiempo, cuando el organismo cumple su ciclo biológico y muere, la parte viva desaparece. Sin embargo, aunque el exoesqueleto queda vacío y se asienta en el fondo del océano, las corrientes marinas y el movimiento de las olas empujan millones de estos caparazones desde los arrecifes hacia la orilla permoitiendo que la gente observe "arena en forma de estrella".

Ese mismo arrastre hace que el roce constante con el agua desgaste suavemente las espinas, redondeándolas un poco pero sin borrar su característica silueta de estrella. Al llegar a la costa, los esqueletos se van depositando y mezclando con diminutos fragmentos de rocas y otras conchas marinas.

Este fenómeno constante de la naturaleza cubre las costas de islas como Iriomote, Hatoma y Taketomi donde se encuentra la famosa playa Hoshizuna-no-Hama con capas enteras de esta peculiar arena.