En Japón hay una playa sacada de un cuento: la arena que la cubre tiene forma de estrellas

En el extremo meridional de Japón, dentro de la prefectura de Okinawa, existe un paisaje que parece salido de un verdadero cuento de fantasía porque alberga una de las maravillas naturales más peculiares del mundo: cada grano de arena tiene la forma perfecta de una estrella de cinco puntas.
En las playas de las islas de Iriomote, Hatoma y Taketomi o "Playa de Arena Estelar", tomar un puñado de arena entre las manos no implica encontrar minerales comunes ni rocas pulidas por el viento, sino millones de granos que lucen la perfecta silueta de diminutas estrellas de cinco puntas. ¿Cómo es posible?
Japón esconde una maravilla en las arenas de sus playas y no son estrellas de mar
En el fondo marino del sur de Japón, alrededor de los arrecifes de coral, viven unos diminutos seres microscópicos de una sola célula llamados foraminíferos de la especie Baculogypsina sphaerulata. Mientras están vivos, estos organismos absorben carbonato de calcio disuelto en el agua de mar para ir formando poco a poco su concha o caparazón protector.
Esa concha es la encarcagda de crecer de forma natural adoptando la figura de una pequeña estrella con espinas y en su interior albergan pequeñas algas con las que conviven en simbiosis y que les aportan oxígeno y alimento mediante fotosíntesis.
Con el paso del tiempo, cuando el organismo cumple su ciclo biológico y muere, la parte viva desaparece. Sin embargo, aunque el exoesqueleto queda vacío y se asienta en el fondo del océano, las corrientes marinas y el movimiento de las olas empujan millones de estos caparazones desde los arrecifes hacia la orilla permoitiendo que la gente observe "arena en forma de estrella".
Ese mismo arrastre hace que el roce constante con el agua desgaste suavemente las espinas, redondeándolas un poco pero sin borrar su característica silueta de estrella. Al llegar a la costa, los esqueletos se van depositando y mezclando con diminutos fragmentos de rocas y otras conchas marinas.
Este fenómeno constante de la naturaleza cubre las costas de islas como Iriomote, Hatoma y Taketomi donde se encuentra la famosa playa Hoshizuna-no-Hama con capas enteras de esta peculiar arena.
En pocas palabras
- Arena con forma de estrella: playas de Okinawa, Japón, exhiben granos milimétricos con silueta de estrella de cinco puntas.
- Origen microscópico: los granos son caparazones de foraminíferos marinos, seres unicelulares que forman estructuras calcáreas estrelladas.
- Fenómeno natural: los caparazones vacíos son arrastrados a la costa por corrientes marinas, creando las singulares playas.