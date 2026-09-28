En 2021 liberaron 25 águilas para salvar una especie en extinción: hoy son depredadores voraces que se alimentan de peces, aves y mamíferos

El proyecto se realizó porque el pigargo figuraba en España como una especie extinguida en el medio natural. Sin embargo, la reintroducción generó una discusión entre organizaciones y especialistas. Mientras algunos cuestionan que fuera necesario recuperar esta ave en esa región y señalan que no existen pruebas concluyentes de que históricamente hubiera poblaciones estables allí, otras entidades vinculadas con la conservación defienden el proyecto.

Pigargo europeo.

Entre los argumentos a favor se encuentra que el pigargo puede actuar como especie carroñera y bioindicadora de humedales, además de contribuir al control de determinadas poblaciones animales.

El problema aparece cuando se analiza qué ocurre con las especies que forman parte de su alimentación. El pigargo captura peces, aves y mamíferos, por lo que su regreso también genera nuevas presiones dentro de la cadena alimentaria.

Por qué el salmón atlántico está en peligro

Uno de los animales que enfrenta esta situación es el salmón atlántico de los ríos de Asturias y Cantabria. Su población atraviesa un período complicado debido a múltiples factores acumulados durante décadas.

Entre las principales amenazas se encuentran:

El aumento de la temperatura del agua

Las modificaciones del régimen hidrológico

La aparición de enfermedades

La sobrepesca

La pérdida y transformación de su hábitat

En este contexto, dichas águilas encontraron una fuente de alimento particularmente accesible durante la remontada de los salmones hacia los ríos para reproducirse. Las aves pueden incluso concentrarse para capturarlos.

Esto no significa que los pigargos sean responsables del declive del salmón. La situación responde a múltiples causas ambientales y humanas que ya afectaban a la especie. Sin embargo, su presencia agrega una presión adicional sobre una población que ya se encuentra debilitada, convirtiendo la reintroducción en un caso de estudio sobre cómo una medida destinada a recuperar biodiversidad puede producir nuevos desafíos ecológicos.