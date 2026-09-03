El personal de casas particulares tiene nuevos valores salariales desde septiembre de 2026, luego de la oficialización del acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La actualización quedó establecida mediante la Resolución 6/2026, publicada este jueves. En ese sentido, las empleadas domésticas tienen novedades a la hora de calcular cuánto cobrarán por hora de trabajo.
Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por hora en septiembre con la nueva paritaria
La nueva escala salarial de empleadas domésticas ya está vigente y contempla aumentos hasta diciembre, además de una suma extraordinaria de hasta $20.000
Para este mes se aplicó un aumento del 1,8%, calculado sobre los salarios mínimos vigentes en agosto. Así, los valores por hora quedaron determinados de acuerdo con la categoría y la modalidad de trabajo. A saber:
- Supervisor/a: $4.645,33 con retiro y $5.049,58 sin retiro.
- Personal para tareas específicas: $4.422,54 con retiro y $4.809,80 sin retiro.
- Caseros: $4.185,94 por hora.
- Asistencia y cuidado de personas: $4.185,94 con retiro y $4.641,90 sin retiro.
- Tareas generales: $3.914,64 con retiro y $4.185,94 sin retiro.
Cuando una trabajadora realiza actividades correspondientes a distintas categorías, se toma aquella que representa la tarea principal que desempeña habitualmente.
Para quienes cobran un salario mensual, los pisos de septiembre van desde $480.247,85 para tareas generales con retiro hasta $640.641,55 para supervisores sin retiro.
Empleadas domésticas: aumentos hasta diciembre y bono de hasta $20.000
La nueva paritaria establece un cronograma de incrementos sucesivos para los últimos meses de 2026. Después del 1,9% de agosto y el 1,8% de septiembre, habrá subas del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.
En el caso de las tareas generales, por ejemplo, el valor mínimo por hora llegará a:
- $4.064,08 con retiro en octubre
- $4.174,62 en noviembre
- $4.241,42 en diciembre.
- Sin retiro, los valores serán de $4.337,53, $4.451,49 y $4.522,71, respectivamente.
El acuerdo también contempla una suma no remunerativa por única vez de hasta $20.000, que debe abonarse junto con los salarios correspondientes a agosto. El monto depende de la cantidad de horas semanales trabajadas: $20.000 para 16 horas o más, $11.500 entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para menos de 12 horas.
Además, quienes trabajan en determinadas regiones consideradas de zona desfavorable reciben un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. El beneficio alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.
En pocas palabras
- Nuevas escalas: empleadas domésticas cobrarán aumentos salariales por hora desde septiembre.
- Actualización: se aplicó un 1,8% de aumento, con subas sucesivas hasta diciembre.
- Bono y adicionales: se oficializó un bono de hasta $20.000 y adicionales por zona desfavorable.