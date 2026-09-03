Empleadas domésticas: cuánto cobran la hora trabajada en septiembre tras el último acuerdo

En tanto, para quienes cobran un salario mensual, los pisos de septiembre (a cobrar a principios de octubre) van desde $480.247,85 para tareas generales con retiro hasta $640.641,55 para supervisores sin retiro.

Empleadas domésticas: aumentos hasta diciembre y bono de hasta $20.000

La nueva paritaria establece un cronograma de incrementos sucesivos para los últimos meses de 2026. Después del 1,9% de agosto y el 1,8% de septiembre, habrá subas del 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

En el caso de las tareas generales, por ejemplo, el valor mínimo por hora llegará a:

$4.064,08 con retiro en octubre

$4.174,62 en noviembre

$4.241,42 en diciembre.

Sin retiro, los valores serán de $4.337,53, $4.451,49 y $4.522,71, respectivamente.

Empleadas domésticas en Argentina: salarios actualizados a septiembre de 2026. Imagen ilustrativa.

El acuerdo también contempla una suma no remunerativa por única vez de hasta $20.000, que debe abonarse junto con los salarios correspondientes a agosto. El monto depende de la cantidad de horas semanales trabajadas: $20.000 para 16 horas o más, $11.500 entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para menos de 12 horas.

Además, quienes trabajan en determinadas regiones consideradas de zona desfavorable reciben un adicional del 31% sobre los salarios mínimos. El beneficio alcanza a La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.