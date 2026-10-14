Emir Andraos lanzó "Qué bueno estar acá", la campaña que conecta Tunuyán con el legado de San Martín

El intendente de Tunuyán Emir Andraos destacó que la iniciativa busca unir turismo y patrimonio.

El Retorno: historia, paisaje y una expresión que identifica al destino

Durante la presentación, Reos explicó el proceso de producción del corto, basado en referencias del paisaje y pinturas históricas para construir escenas y personajes con continuidad visual. “Lo primero es empezar a construir el personaje para que tenga consistencia en toda la película”, señaló.

Elizabeth Marincak vinculó la campaña con el trabajo territorial del área de Turismo: “Venimos recorriendo el territorio, visitando prestadores, estos 307 que tienen relación continua con nosotros. Además, buscamos capacitar y profesionalizar el destino y poner en valor el patrimonio a través del desarrollo de los museos”.

El evento contó con la presencia del diputado nacional Martín Aveiro, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, y representantes del sector privado, prestadores y emprendedores turísticos, reflejando el trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad.

El corto "El Retorno" recrea el paso de San Martín y da eje a la campaña.

La historia como punto de partida

La propuesta recupera el regreso del Libertador por el Portillo, su encuentro con Manuel de Olazábal y su descanso en el paraje hoy conocido como Manzano Histórico. Desde allí, la campaña conecta el legado sanmartiniano con los paisajes, viñedos, gastronomía y tradiciones de Tunuyán.

“El Retorno” incorpora una licencia narrativa que pone en boca de San Martín la frase “Qué bueno estar acá”, expresión que se convierte en el eje creativo de la campaña. Su sentido vincula el descanso del Libertador con la invitación actual a conocer y disfrutar el departamento.

Una expresión para vecinos y visitantes

“Qué bueno estar acá” busca convertirse en una frase compartida por quienes viven y visitan Tunuyán. “Qué bueno” valora la experiencia; “estar” invita a vivirla; “acá” señala el territorio. El objetivo es que ese “acá” se asocie directamente con Tunuyán.

La campaña continuará con nuevas piezas audiovisuales y gráficas, intervenciones en el espacio público y propuestas de participación ciudadana, ampliando su presencia en el territorio y consolidando un mensaje que une historia, identidad y turismo.