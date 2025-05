Persona abriendo la puerta antes que se quiebre la llave en la cerradura.jpg

Paso a paso: cómo usar pegamento o silicona para extraer una llave rota o quebrada dentro de la cerradura

Asegúrate que el hueco donde se introduce la llave esté en sentido vertical

esté en sentido vertical Consigue un palillo de madera o un clip de metal recto.

Aplica una pequeña cantidad de pegamento instantáneo o silicona en la punta del objeto (evita el exceso para no obstruir la cerradura)

Introduce el objeto en la cerradura hasta que toque la parte rota de la llave .

. Sujeta firmemente por 30 a 60 segundos para permitir que el pegamento haga contacto y se adhiera.

Tira hacia afuera con cuidado. Si el pegamento hizo buen contacto, la llave rota debería salir fácilmente al pegarse.

rota debería salir fácilmente al pegarse. ¡Listo! La silicona líquida o pegamento se habrá adherido a la llave rota que estaba dentro de la cerradura y al mantenerla presionada por varios segundos, esta se seca alrededor del pedazo de llave.

El truco con un ingrediente para quitar una llave quebrada de la cerradura.jpg

Aunque mientras realizas este procedimiento deberías tener en cuenta algunas consideraciones: no uses demasiado pegamento, ya que podrías dañar la cerradura si se expande. Este método es más efectivo si la llave no está completamente incrustada. Por ende, si el truco no funciona en el primer intento, evita forzar la cerradura para no empeorar el daño.

Si el súper glue no da resultado, puedes intentar otros métodos caseros como: usar pinzas de punta fina, emplear un extractor de llaves (disponible en ferreterías) o también aplicar aire comprimido para desalojar la pieza. Si tras varios intentos la llave sigue atorada, lo más recomendable es acudir a un profesional. Forzar la cerradura puede terminar costando más que una visita técnica.