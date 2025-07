El truco para recuperar un yogurt vencido con tan solo una cucharada de bicarbonato

Cucharada de bicarbonato de sodio en yogur vencido (1) Mezclar yogur pasado de su fecha de vencimiento puede arreglarse con una cucharada de bicarbonato, lo que reducirá su acidez

Paso 1: Abrí el yogur y verifica que no tenga mal olor, moho o una textura demasiado líquida.

y verifica que no tenga mal olor, moho o una textura demasiado líquida. Paso 2: Agrega una pizca de bicarbonato de sodio y remueve suavemente.

de sodio y remueve suavemente. Paso 3: Si el yogur hace una leve efervescencia y mantiene un buen aroma, se considera aún "recuperable".

Lo cierto es que la efectividad de este truco se basa en la neutralización de la acidez. El bicarbonato puede reducir el sabor ácido que aparece cuando el yogur empieza a pasar su punto óptimo, pero no elimina bacterias peligrosas si el producto ya está en mal estado.

Es decir, el bicarbonato se debe aplicar solo a yogures caducados que estén en buenas condiciones sanitarias y de conservación, por descontado.

¿Es seguro consumir yogur "vencido"?

yogur vencido En casos donde el yogur tenga moho o feo olor, es mejor tirarlo

Según especialistas en seguridad alimentaria, el consumo de productos lácteos vencidos siempre conlleva un riesgo, especialmente si ya pasaron varios días desde la fecha impresa o si hubo fallas en la cadena de frío. Aunque el bicarbonato puede suavizar el sabor o eliminar olores leves, no desinfecta ni garantiza inocuidad.

Si el yogur huele mal, tiene moho, o su sabor es muy agrio, no lo consumas, aunque le pongas bicarbonato. Lo cierto es que no pasaría nada porque nos comiéramos un yogur caducado, pero se debe tener en cuenta que no son para siempre.

En caso de que hayan pasado 60 días de la hecha que aparece en el envase, el yogur ya es apto para consumo. En ese caso podés aprovecharlo como fertilizante casero mezclado con agua, es ideal para plantas gracias a sus bacterias naturales. Otra opción es como mascarilla facial. Si está apenas vencido, aún puede servir como mascarilla natural para la piel, combinado con miel o avena.