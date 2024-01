El truco profesional de tintoreros para eliminar las manchas de grasa y aceite de la ropa

El bicarbonato de sodio, a diferencia de muchos productos de limpieza, no solo es eficaz sino también respetuoso con el medio ambiente. Su capacidad para disolverse en agua lo convierte en una opción sostenible que no contamina, contribuyendo al cuidado del entorno. Utilizar bicarbonato de sodio para eliminar manchas de grasa no solo es un truco efectivo, sino también una elección consciente para reducir el impacto ambiental.

Receta:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio

2 cucharadas de desengrasante

Jugo de 2 limones

Agua

mancha de grasa 2.jpg

La preparación de este truco de limpieza implica dejar reposar la ropa manchada de grasa en agua caliente. Luego, se agrega bicarbonato de sodio, desengrasante y jugo de limón. Esta combinación actúa sobre las manchas y deja la ropa impregnada con la solución durante una hora. Posteriormente, se eliminan los residuos en una lavadora con agua fría, garantizando una limpieza efectiva y preservando la ropa de manera económica y sostenible.