El que mucho abarca, poco aprieta: qué significa este refrán popular

Su origen no es actual, se remonta al siglo XV y se vincula a una de las obras más relevantes de la literatura española para expresar una idea muy cercana a la actual, señalando que quien pretende abarcar demasiado suele apretar poco.

Desde aquel entonces, el refrán se fue transmitiendo de forma oral, pasando de generación en generación, hasta consolidarse como un infaltable de los dichos populares en lengua española.

Este es un refrán muy popular en español.

Su gran significado tiene poder tanto en el plano laboral como en el académico o personal; cada vez que alguien intenta “estar en todas” y termina desbordado de actividades sin poder poner el foco al 100%.

Es decir, la palabra "abarcar" significa cubrir o incluir mucho. "Apretar" significa sostener algo con fuerza. Entonces, si intentas agarrar muchas cosas a la vez, no podrás sostener ninguna con firmeza.