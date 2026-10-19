El proyecto para regular escuelas de verano lleva un año frenado en la Legislatura

Su aprobación cobró especial relevancia después de la muerte de Faustino Díaz Crimi, un nene de 4 años que se ahogó en febrero de 2025 en la pileta del Marista Rugby Club, mientras participaba de una colonia de vacaciones. Desde entonces, su familia busca que la tragedia sirva para impulsar una normativa que refuerce la prevención y evite que otros chicos atraviesen una situación similar.

Uno de los puntos clave del proyecto de ley es determinar cuántos adultos -monitores y profesores- son necesarios para cierta cantidad de niños en las piletas.

En septiembre pasado, la familia Díaz-Crimi se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, pero no lograron que se llevara al recinto, ya que el proyecto sigue en estudio en la comisión de Turismo y Deportes de la Cámara Baja.

Qué propone la ley para las escuelas de verano

El proyecto declara de interés provincial a las escuelas de verano y reconoce su carácter formativo, educativo, recreativo y pedagógico. Pero el eje de la iniciativa está puesto en establecer condiciones mínimas de funcionamiento y seguridad para las organizaciones que reciben a niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones.

Uno de los puntos centrales es la creación de un Registro Provincial Obligatorio de Escuelas de Verano, en el que deberán inscribirse las instituciones y organizaciones que desarrollen estas actividades. La propuesta contempla un plazo inicial de 180 días para la inscripción, contado desde la aprobación definitiva de la norma.

Es decir que, incluso si la sancionaran la semana próxima, ya no habría tiempo para completar ese proceso.

La regulación también establece requisitos para las instalaciones y la prevención de accidentes. Entre ellos, la presencia obligatoria de guardavidas certificados, cierres perimetrales adecuados en las piletas y planes de contingencia para responder ante emergencias.

Guardavidas, capacitación y seguros obligatorios

La iniciativa contempla exigencias sobre la cantidad de personal a cargo en relación con el número de alumnos y prevé capacitaciones en rescate y reanimación cardiopulmonar (RCP) para profesores y coordinadores. El objetivo es que quienes están al cuidado de los chicos cuenten con herramientas para actuar ante una emergencia.

Otro de los aspectos incluidos es la obligación de garantizar la inclusión y accesibilidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. A esto se suman la contratación de coberturas médicas y la vigencia de los seguros correspondientes para el funcionamiento de las actividades.

El proyecto establece que la falta de seguros o el incumplimiento de los requisitos previstos puede ser motivo de la clausura inmediata del predio. De esta manera, busca que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones de cada institución o de los controles que puedan realizarse durante la temporada.

Con este flayer, la familia de Faustino impulsa el tratamiento del proyecto de ley para regular la seguridad en escuelas de verano.

La muerte de Faustino, el antecedente que impulsa a su familia

El 5 de febrero de 2025, un niño de 4 años murió ahogado en la pileta del Marista Rugby Club, en Luján de Cuyo, mientras participaba de una escuela de verano. La investigación judicial determinó que el Faustino Díaz Crimi cayó en una zona de mayor profundidad de la piscina y el caso derivó en una causa por homicidio culposo.

La Fiscalía de Homicidios imputó a seis personas, entre ellas integrantes del equipo de profesores y coordinadores y responsables vinculados con la empresa a cargo de la colonia. Las imputaciones están relacionadas con presuntas responsabilidades en el deber de vigilancia y cuidado.

La familia del niño tomó la decisión de impulsar una ley provincial que establezca obligaciones concretas para las escuelas de verano y refuerce los controles sobre las condiciones en las que se desarrollan estas actividades. Su reclamo busca que la seguridad de los chicos no quede librada a criterios dispares entre clubes, empresas e instituciones.

Mientras se acerca una nueva temporada, la iniciativa continúa pendiente en Diputados. La media sanción del Senado ya cumplió un año y, por ahora, las exigencias que propone todavía no forman parte de una ley provincial aprobada definitivamente.

Por qué no se trata la ley en Diputados

Días después de la juntada de firmas y la reunión de la familia Díaz-Crimi con el presidente de la Cámara de Diputados -puntualmente, el 30 de septiembre- la comisión de Turismo y Deportes informó que la propuesta continuaba en estudio en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

Los legisladores plantearon la necesidad de profundizar el análisis y realizar aportes sobre la cantidad de monitores, bañeros, guardavidas y otros profesionales necesarios. Entre los puntos en discusión también figura cómo se distribuirán las responsabilidades de regulación y control entre la Provincia y los municipios. Hasta ahora, no se confirmó una fecha de tratamiento en el recinto.