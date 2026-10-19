A menos de 2 meses del comienzo de las escuelas de verano, cuando los clubes ya empiezan a promocionar sus actividades, Mendoza todavía no tiene una ley provincial que regule de manera específica el funcionamiento de estos espacios recreativos.
El proyecto para regular escuelas de verano lleva un año frenado en la Legislatura
El proyecto tiene media sanción del Senado, pero en Diputados no se trata. La familia del niño que se ahogó en la pileta de Maristas reclama su aprobación
El proyecto que busca reglamentar la seguridad, capacitación del personal y condiciones de accesibilidad obtuvo media sanción del Senado el 14 de octubre de 2025, pero acaba de cumplir un año sin tratamiento en la Cámara de Diputados.
La iniciativa, impulsada por la senadora peronista Adriana Cano, presidenta del bloque del PJ en la Cámara Alta, apunta a fijar reglas obligatorias para estos espacios recreativos, tanto públicos como privados.
Su aprobación cobró especial relevancia después de la muerte de Faustino Díaz Crimi, un nene de 4 años que se ahogó en febrero de 2025 en la pileta del Marista Rugby Club, mientras participaba de una colonia de vacaciones. Desde entonces, su familia busca que la tragedia sirva para impulsar una normativa que refuerce la prevención y evite que otros chicos atraviesen una situación similar.
En septiembre pasado, la familia Díaz-Crimi se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, pero no lograron que se llevara al recinto, ya que el proyecto sigue en estudio en la comisión de Turismo y Deportes de la Cámara Baja.
Qué propone la ley para las escuelas de verano
El proyecto declara de interés provincial a las escuelas de verano y reconoce su carácter formativo, educativo, recreativo y pedagógico. Pero el eje de la iniciativa está puesto en establecer condiciones mínimas de funcionamiento y seguridad para las organizaciones que reciben a niños, niñas y adolescentes durante las vacaciones.
Uno de los puntos centrales es la creación de un Registro Provincial Obligatorio de Escuelas de Verano, en el que deberán inscribirse las instituciones y organizaciones que desarrollen estas actividades. La propuesta contempla un plazo inicial de 180 días para la inscripción, contado desde la aprobación definitiva de la norma.
Es decir que, incluso si la sancionaran la semana próxima, ya no habría tiempo para completar ese proceso.
La regulación también establece requisitos para las instalaciones y la prevención de accidentes. Entre ellos, la presencia obligatoria de guardavidas certificados, cierres perimetrales adecuados en las piletas y planes de contingencia para responder ante emergencias.
Guardavidas, capacitación y seguros obligatorios
La iniciativa contempla exigencias sobre la cantidad de personal a cargo en relación con el número de alumnos y prevé capacitaciones en rescate y reanimación cardiopulmonar (RCP) para profesores y coordinadores. El objetivo es que quienes están al cuidado de los chicos cuenten con herramientas para actuar ante una emergencia.
Otro de los aspectos incluidos es la obligación de garantizar la inclusión y accesibilidad de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. A esto se suman la contratación de coberturas médicas y la vigencia de los seguros correspondientes para el funcionamiento de las actividades.
El proyecto establece que la falta de seguros o el incumplimiento de los requisitos previstos puede ser motivo de la clausura inmediata del predio. De esta manera, busca que la seguridad no dependa exclusivamente de las decisiones de cada institución o de los controles que puedan realizarse durante la temporada.
La muerte de Faustino, el antecedente que impulsa a su familia
El 5 de febrero de 2025, un niño de 4 años murió ahogado en la pileta del Marista Rugby Club, en Luján de Cuyo, mientras participaba de una escuela de verano. La investigación judicial determinó que el Faustino Díaz Crimi cayó en una zona de mayor profundidad de la piscina y el caso derivó en una causa por homicidio culposo.
La Fiscalía de Homicidios imputó a seis personas, entre ellas integrantes del equipo de profesores y coordinadores y responsables vinculados con la empresa a cargo de la colonia. Las imputaciones están relacionadas con presuntas responsabilidades en el deber de vigilancia y cuidado.
La familia del niño tomó la decisión de impulsar una ley provincial que establezca obligaciones concretas para las escuelas de verano y refuerce los controles sobre las condiciones en las que se desarrollan estas actividades. Su reclamo busca que la seguridad de los chicos no quede librada a criterios dispares entre clubes, empresas e instituciones.
Mientras se acerca una nueva temporada, la iniciativa continúa pendiente en Diputados. La media sanción del Senado ya cumplió un año y, por ahora, las exigencias que propone todavía no forman parte de una ley provincial aprobada definitivamente.
Por qué no se trata la ley en Diputados
Días después de la juntada de firmas y la reunión de la familia Díaz-Crimi con el presidente de la Cámara de Diputados -puntualmente, el 30 de septiembre- la comisión de Turismo y Deportes informó que la propuesta continuaba en estudio en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).
Los legisladores plantearon la necesidad de profundizar el análisis y realizar aportes sobre la cantidad de monitores, bañeros, guardavidas y otros profesionales necesarios. Entre los puntos en discusión también figura cómo se distribuirán las responsabilidades de regulación y control entre la Provincia y los municipios. Hasta ahora, no se confirmó una fecha de tratamiento en el recinto.
En pocas palabras
- Ley de escuelas de verano: proyecto con media sanción en el Senado cumple un año sin tratarse en Diputados.
- Antecedente trágico: la iniciativa cobra relevancia tras la muerte de un nene ahogado en una pileta en 2025.
- Puntos clave: propone regulación de seguridad, guardavidas, capacitación y registro obligatorio.