El impresionante truco para pelar una papa sin rebanarte los dedos por accidente

Hace un par de días estaba en casa preparando una tortilla de papas para la cena. Cuando comencé a pelar las papas accidentalmente me corté un dedo y no pude seguir con el proceso de pelado. No importa si lo haces con cuchillo o pela papa, siempre está el riesgo de cortes.

Este accidente me llevó a descubrir un truco impresionante de cocina para pelar las papas sin recibir ni un rasguño. No necesitas materiales raros, mezclas de ningún tipo ni gastar dinero. Continúa leyendo para descubrirlo.