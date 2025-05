El ejército enterrado que desafía a la arqueología: custodia la tumba intacta del primer emperador de China

Otro motivo importante para no ingresar a la tumba protegida por el ejército de terracota son las posibles trampas antiguas que pudieran estar presentes. Según antiguos relatos históricos, la tumba del primer emperador de China fue protegida por trampas mecánicas y hasta lagos de mercurio, lo que plantea un riesgo considerable para quienes intenten adentrarse. La tecnología actual de la arqueología aún no es lo suficientemente avanzada como para explorar la tumba de manera no invasiva.

Ejercicito de terracota (1).jpg

Arqueología en China: ¿Cómo es el ejército de terracota?

Algunas características del ejército de terracota son: