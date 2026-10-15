El día en que Argentina plantó árboles con espinas para cercar los campos, pero desató una invasión millonaria

El secreto de su brusca expansión fue un aspecto que no se tuvo en cuenta y estuvo en sus frutos: sus largas vainas de pulpa dulce eran apetecidas por vacas y caballos. Al ser ingeridas, las semillas atravesaban el aparato digestivo del ganado, lo que debilitaba su cubierta protectora y facilitaba su posterior germinación en las heces dispersas por potreros, caminos y cursos de agua.

La acacia negra, cuyo nombre científico es Gleditsia triacanthos, fue introducida en el país durante el siglo XIX.

De esta forma, más de 150 años después de aquellas primeras plantaciones, la especie de este árbol se expandió por la Región Pampeana, la Mesopotamia, el Espinal, el Chaco Seco y las Yungas. Al formar bosques cerrados e impenetrable, su densa sombra bloquea la luz y sofoca a la flora nativa, transformando pastizales y zonas ribereñas.

Para el sector agropecuario, su avance reduce el área de pasturas y cultivos, además de dificultar el tránsito del ganado y de la maquinaria agrícola.

Sin embargo, el problema está en que controlar esta invasión cuesta una verdadera fortuna, ya que cortar el tronco no detiene la planta, pues las raíces acumulan reservas capaces de generar rebrotes de forma continua. Entonces, eliminar los montes exige maquinaria pesada, especialistas y años de monitoreo.