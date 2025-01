El brue, la patología que puede tener cualquier bebé y puede ser de alto riesgo

nombre bebe.jpg

A pesar de ser eventos muy preocupantes para los padres, en la mayoría de los casos no se encuentra una causa clara después de realizar una evaluación exhaustiva del bebé. El brue no es una enfermedad en sí misma, sino una descripción de un evento que aún no se comprende completamente. Los médicos clasifican los BRUE en dos categorías: bajo riesgo y alto riesgo. Esta clasificación se basa en diversos factores, como la edad del bebé, los síntomas presentados y los resultados de los exámenes médicos.

neonatologia (1).jpg El secretario adjunto de Ampros destacó lo complicado que es especializarse en neonatología, y la escasa remuneración que se obtiene trabajando para el Estado, y ello deriva en la falta de especialistas en este rubro.

Ante un episodio de brue, los padres de los bebés deben actuar con rapidez y solicitar asistencia médica de inmediato. Es fundamental que todos los padres conozcan las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar, ya que pueden ser cruciales en situaciones de emergencia. Si bien puede ser una experiencia muy angustiante para los padres, es importante recordar que en la mayoría de los casos se recuperan completamente y no presentan secuelas a largo plazo.