El animal que posee huellas dactilares idénticas a la de los humanos: no son los simios

La función principal de las huellas dactilares aún no cuenta con un consenso universal. Entre los beneficios sugeridos se incluyen un mejor agarre y la prevención de ampollas. Aunque los koalas no son los únicos animales no humanos con huellas dactilares, lo verdaderamente fascinante de su caso es que estas huellas parecen haber evolucionado de forma independiente.

Koala .jpg

¿Pueden confundirse las huellas de estos animales con las humanas?

Incluso observadas bajo el microscopio, los surcos curvados y en espiral de sus dedos resultan casi indistinguibles de los de una persona. Este hallazgo evidencia la notable adaptabilidad de estos marsupiales y abre interrogantes sobre la evolución de los patrones biométricos en el reino animal.

Mientras que los primates y los antepasados marsupiales de los koalas se separaron hace unos 70 millones de años, las huellas dactilares del koala, surgieron mucho más recientemente en su historia evolutiva, dado que sus parientes cercanos, como wombats y canguros, no presentan esta característica.