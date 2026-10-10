Dos camiones chocaron en la Ruta 7 en plena reapertura del Paso Cristo Redentor

Dos camiones colisionaron este sábado a media mañana sobre la Ruta 7, a la altura del sector de Picheuta, en la alta montaña. El accidente ocurrió a menos de un día de la reapertura progresiva del Paso Cristo Redentor, que se habilitó de manera escalonada tras permanecer cerrado durante 5 días por contingencias meteorológicas.
De acuerdo con el reporte oficial emitido por las autoridades del centro de frontera, el siniestro vial se produjo cuando ambos transportes de carga pesada circulaban en sentido este-oeste, desde Mendoza hacia Chile. Por razones que intentan establecerse, una de las unidades colisionó por detrás a la otra sobre la calzada internacional.
A pesar de la violencia del impacto, las coordinaciones de emergencia confirmaron que no se registraron conductores ni acompañantes lesionados. En la zona trabajan de manera conjunta efectivos de la Policía de Mendoza, personal de Gendarmería Nacional y cuadrillas de asistencia vial.
Operativo de tránsito y estado del Paso Cristo Redentor
Para garantizar la transitabilidad y evitar demoras mayores en el flujo vehicular, se implementó un baypass a esa altura de la Ruta 7.
Las autoridades solicitaron máxima precaución a los conductores que transitan por el corredor bioceánico debido a la presencia de maquinaria y personal desplegado sobre la zona.
Desde la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor se informó que el complejo fronterizo Los Libertadores se encuentra habilitado este sábado durante las 24 horas exclusivamente para camiones, tanto de entrada como de salida del territorio chileno, hasta nuevo aviso.
Respecto a las condiciones meteorológicas en la alta montaña, los reportes oficiales indican cielo cubierto e inestabilidad, por lo que se recomienda verificar las novedades operativas antes de emprender el viaje.
En pocas palabras
- Dos camiones: colisionaron este sábado a la mañana en la Ruta 7 en la alta montaña.
- Paso Cristo Redentor: fue habilitado progresivamente solo para camiones tras permanecer cerrado durante 5 días.
- Tránsito: se implementó un bypass en la Ruta 7 por el accidente. No hubo heridos.