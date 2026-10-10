Dos camiones chocaron en la Ruta 7 en plena reapertura del Paso Cristo Redentor

El complejo aduanero Los Libertadores sólo está habilitado este sábado para camiones. Foto: redes sociales

Operativo de tránsito y estado del Paso Cristo Redentor

Para garantizar la transitabilidad y evitar demoras mayores en el flujo vehicular, se implementó un baypass a esa altura de la Ruta 7.

Las autoridades solicitaron máxima precaución a los conductores que transitan por el corredor bioceánico debido a la presencia de maquinaria y personal desplegado sobre la zona.

Desde la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor se informó que el complejo fronterizo Los Libertadores se encuentra habilitado este sábado durante las 24 horas exclusivamente para camiones, tanto de entrada como de salida del territorio chileno, hasta nuevo aviso.

Respecto a las condiciones meteorológicas en la alta montaña, los reportes oficiales indican cielo cubierto e inestabilidad, por lo que se recomienda verificar las novedades operativas antes de emprender el viaje.