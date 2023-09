Día del Maestro: ¿hay clases el lunes 11 de septiembre?

Sin embargo ese día no es considerado feriado por el gobierno nacional.

paro docente escuelas vacias2.jpg Este lunes 11 de septiembre así lucirán las escuelas.

¿Hay clases el lunes 11 de septiembre?

En Mendoza y todo el país no habrá clases el lunes 11 de septiembre. Si bien no se considera feriado, todas las provincias dan un asueto a los trabajadores de la educación, incluyendo al personal docente, directivo y no docente.

Este asueto vale para todos los niveles educativos: inicial, primario y secundario o medio. Por lo tanto, los alumnos no deben asistir a los establecimientos públicos ni privados, ya que no habrá actividad escolar.

¿Hay clases del 21 de septiembre?

El 21 de septiembre, Día del Estudiante, también fue establecido en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento. Es que en esta misma fecha, pero de 1888, sus restos llegaron a Argentina procedentes de Paraguay.

En Mendoza, el 21 de septiembre de este año cae día jueves y habrá jornadas docentes, por lo que los trabajadores de la educación de todos los niveles (inicial, primario y secundario) sí irán a la escuela en sus horarios habituales según declaración jurada.

Sin embargo, no darán clases y los alumnos no tendrán que asistir a los establecimientos educativos. Es decir: no habrá clases.

Como se dijo, Sarmiento murió en la madrugada del 11 de septiembre de 1888. De acuerdo con las costumbres de la época, el fotógrafo paraguayo Manuel San Martín le tomó una primera fotografía del cuerpo en la cama donde había sido hallado. Posteriormente, los familiares arroparon el cadáver y lo colocaron en un sillón que el ex presidente usaba para leer, donde también fue fotografiado. La intención fue dar a conocer al mundo que el maestro dedicó hasta el último minuto de su vida a estudiar y trabajar para la prosperidad de la patria.

Sarmiento muerto.jpg Domingo Faustino Sarmiento. Foto post mortem sacada por el fotógrafo paraguayo Manuel de San Martín, quien dirigía el mejor estudio fotográfico de la ciudad de Asunción.

Luego de embalsamar el cuerpo, comenzó el lento regreso al país, que duraría siete días. De Asunción cruzaron a Formosa. En el "San Martín", buque de la Armada Argentina, navegó por el Paraná. En Corrientes desembarcaron sus restos y se ofició una misa en la catedral; luego, recibiría los honores correspondientes cuando el 19 pasó por Rosario y San Nicolás.

En la mañana del 21 de septiembre el barco arribó al puerto de Buenos Aires. Debieron esperar hasta cerca del mediodía para desembarcar los restos debido al gran oleaje que había. Miles de personas se agolparon en el muelle y en los alrededores. Al frente estaba el presidente Miguel Juárez Celman con su gabinete.

El féretro, cubierto con las banderas argentina, chilena, paraguaya y uruguaya, fue conducido en una carroza hacia el cementerio de La Recoleta, en medio de una fuerte lluvia.

Para comunicar el fallecimiento de Sarmiento, los diarios acordaron publicar el mismo título: “La Prensa Argentina: homenaje a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento”.

Día del Estudiante

Salvador Lorenzo Debenedetti era un estudiante de 18 años de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, hijo de inmigrantes italianos que vivía en Avellaneda, por entonces Barracas al Sud.

Fue él quien propuso, en su calidad de presidente del centro de estudiantes, que el 21 de septiembre, día de la llegada de los restos de Sarmiento al país, quedase establecido como el Día del Estudiante.

En el marco del Primer Congreso Internacional de Estudiantes Americanos, celebrado en Montevideo entre el 26 de enero y el 2 de febrero de 1908, en donde se discutieron aspectos como la autonomía y la extensión universitaria, la creación de una asociación de estudiantes americanos y la representación de los centros de estudiantes, entre otros, se resolvió instaurar el 21 de septiembre como el Día del Estudiante.

Veranito. En la montaña, para el Día del Estudiante, ya hubo una muestra de lo que será esta estación del año. Día del Estudiante. El picnic es un clásico.

El primer año en que se celebra masivamente, en América del Sur, fue 1910.

En ese entonces los festejos distaban mucho de cómo se conocen en la actualidad. En los primeros años, las celebraciones se realizaban en ámbitos de la facultad, y se pronunciaban discursos sobre el sanjuanino y su obra, especialmente a la cuestión educativa. Además, se organizaban actos en torno al monumento de Sarmiento.

A partir de 1917 y hasta su temprana muerte, Debenedetti sería el director del Museo Etnográfico de la Universidad de Buenos Aires. Quedaría en la historia como el promotor del Día del Estudiante en la misma jornada en la que el calendario marca el comienzo de la primavera.