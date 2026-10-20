Dejó su trabajo como administrador de empresas para buscar metales en el Riachuelo

Rodrigo Andrade cambió su carrera en administración de empresas por la pesca magnética. Junto a su padre, recorre cursos de agua del área metropolitana de Buenos Aires para recuperar objetos metálicos que llevan años sumergidos.
Un imán atado a una soga puede parecer un instrumento demasiado sencillo para encontrar algo interesante en el fondo de un río. Sin embargo, para Rodrigo Andrade, esa combinación se convirtió en una actividad a la que decidió dedicar su vida laboral.
Dejó su empresa para encontrar tesoros ocultos en el fondo del río
Andrade estudió Administración de Empresas y trabajó durante 18 años en una compañía argentina. Llegó un momento en que dejó de sentirse cómodo con la rutina corporativa y decidió dedicarse a la pesca magnética, una práctica que consiste en arrojar al agua un imán de gran potencia para recuperar objetos de metal.
En el Riachuelo, la búsqueda suele devolver piezas de maquinaria, hierros, restos de vehículos y armas. En septiembre de 2026, el programa de eltrece mostró a Rodrigo durante una recorrida por la costa y registró sus explicaciones sobre los objetos que recupera. El pescador contó que había encontrado más de diez armas de fuego y que, cuando aparece una, avisa a la policía.
De la administración de empresas a buscar tesoros en el río
La actividad no se limita a ese curso de agua. Andrade también practica la pesca magnética junto a su padre, Miguel, en el Delta del Tigre. En una entrevista con Radio Nacional publicada el 5 de octubre de 2026, relató el hallazgo de un proyectil militar con una inscripción de 1946, encontrado en una zona concurrida próxima a la estación ferroviaria de Tigre.
Padre e hijo comparten sus salidas en el canal de YouTube RePegados, donde muestran los objetos que extraen y explican cómo funciona esta práctica. Para ellos, la búsqueda tiene una doble finalidad: recuperar residuos metálicos y descubrir piezas que permiten reconstruir fragmentos del pasado.
No todo lo que aparece tiene valor histórico o económico. Buena parte de los hallazgos es chatarra, y los objetos peligrosos requieren especial precaución. Un arma o un posible explosivo no debe manipularse: corresponde avisar a las autoridades.
En pocas palabras
- Exadministrador: Rodrigo Andrade dejó su carrera corporativa para dedicarse a la pesca magnética.
- Hallazgos: Recupera metales y objetos históricos sumergidos en ríos como el Riachuelo y el Delta del Tigre.
- Doble propósito: La actividad busca limpiar residuos y reconstruir fragmentos del pasado, a menudo con hallazgos de armas y piezas de maquinaria.