Dejó su trabajo como administrador de empresas para buscar metales en el Riachuelo

En el Riachuelo, la búsqueda suele devolver piezas de maquinaria, hierros, restos de vehículos y armas. En septiembre de 2026, el programa de eltrece mostró a Rodrigo durante una recorrida por la costa y registró sus explicaciones sobre los objetos que recupera. El pescador contó que había encontrado más de diez armas de fuego y que, cuando aparece una, avisa a la policía.

De la administración de empresas a buscar tesoros en el río

La actividad no se limita a ese curso de agua. Andrade también practica la pesca magnética junto a su padre, Miguel, en el Delta del Tigre. En una entrevista con Radio Nacional publicada el 5 de octubre de 2026, relató el hallazgo de un proyectil militar con una inscripción de 1946, encontrado en una zona concurrida próxima a la estación ferroviaria de Tigre.

Padre e hijo comparten sus salidas en el canal de YouTube RePegados, donde muestran los objetos que extraen y explican cómo funciona esta práctica. Para ellos, la búsqueda tiene una doble finalidad: recuperar residuos metálicos y descubrir piezas que permiten reconstruir fragmentos del pasado.

No todo lo que aparece tiene valor histórico o económico. Buena parte de los hallazgos es chatarra, y los objetos peligrosos requieren especial precaución. Un arma o un posible explosivo no debe manipularse: corresponde avisar a las autoridades.